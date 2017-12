La alta demanda de viajeros se disparó con la salida de vacaciones en las escuelas y saturó prácticamente todas las corridas en la Central de Autobuses.Ayer en el transcurso del día, la Central lució abarrotada. Viajeros esperaban su camión hasta por 10 horas.“Salimos a las siete de la noche, nos vamos a quedar a esperar aquí, con tiempo”, platicó al mediodía Heriberto García, quien ayer partiría a Michoacán con su familia para pasar la Navidad y el resto de las vacaciones.“No habrá corridas extras, ya no hay nada. No habrá destinos largos hasta el 23 de diciembre”, comentó ayer el gerente de taquillas de Ómnibus de México, Irving Musy.Eso quiere decir, dijo, que las personas pueden adquirir boletos durante hoy pero para viajar sólo a municipios dentro de Chihuahua. Esto porque no les llegaron más vehículos, comentó.“De Gómez Palacio, Durango, para arriba, ya no hay boletos”, agregó García.Otro usuario, quien no quiso dar su nombre, viajaría a las 6 de la tarde a Zacatecas. Llegó desde la mañana a la Central para adquirir su boleto, aunque mencionó que no tuvo ningún problema para adquirirlo.“Ya sabemos cómo se pone”, dijo.Musy expuso que por día están viajando hasta 3 mil 200 personas, alrededor de 40 por autobús, en las 80 corridas diarias que está teniendo la compañía.Agregó que no se han registrado retrasos en las salidas.Expuso que para el día 23 sigue relajada la venta del boletaje y para el 24 prevén tener pocas corridas, porque la afluencia de vacacionistas viaja considerablemente en víspera navideña.Los destinos más frecuentados son la Ciudad de México, Durango, Torreón y el Bajío, afirmó. (Javier Olmos / El Diario)

