María Félix Sáenz y su marido, Julián Loera, de 65 y 70 años, planeaban utilizar la última pensión del año que les da Sedesol para preparar una cena modesta en Navidad. Su ilusión se convirtió en incertidumbre, porque la ayuda económica no les ha llegado.Ayer por la mañana acudieron al módulo ubicado junto al Monumento a Benito Juárez para preguntar cuándo pueden disponer de ese dinero, pero el personal les dijo que debían irse a su casa y esperar el depósito bancario.“Tuvimos que venir aquí y nos dicen que esperemos a partir del martes de la semana que entra y, si no, hasta febrero. Lo hacen a uno esperar mucho, está bien que es una ayuda pero que no lo hagan tan feo, puras vueltas y vueltas”, reclamó María.Como ellos, otros 30 mil 500 adultos mayores que son parte del padrón de beneficiarios del programa “65 y Más” siguen esperando a que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) concrete el último apoyo del año, aunque no hay una fecha definida todavía.Sáenz y Loera fueron a la representación de la dependencia federal desde la colonia Olivia Espinoza. Lo hicieron en un camión que tarda más de una hora en llegar, después de esperar desde el pasado 15 de diciembre la ayuda económica.En la fila en la que se formaron, un trabajador de la Secretaría les dijo: “Tienen que irse a sus casas, el depósito les puede caer del martes (26) al 31 de diciembre”.“Con eso pensábamos hacer algo sencillo, pasar la Navidad, pero pues no, nada. A hacer lo que tenemos en casa”, expresó María.Ellos aseguran que no tienen otro sustento, ninguna ayuda, más que ésa.“Mi esposo vende fierritos afuera de la casa, cosas usadas, nada más, es todo lo que tenemos. Es lo único, no tenemos nada más”, lamentó la mujer.El delegado de la Sedesol en Juárez, Luis Carlos Calleros, aseguró que la dispersión del dinero la hizo la dependencia desde el pasado 15 de este mes y ahora le corresponde a los bancos Banco Azteca y Banamex hacer las transacciones.“Pero el plazo máximo (para depositar) es el día 30”, expuso.El funcionario federal insistió en que no se trata de ningún retraso ni hay ningún problema. “Lo que pasa es que los beneficiarios están acostumbrados a que hace dos meses les cayó el pago el día 15, pero en realidad puede caer entre el 15 y el 30”, comentó.Dijo desconocer que los trabajadores hayan dicho que tenían que esperar el dinero hasta febrero.“Para nada, nosotros no generamos esa información”, subrayó. Y sostuvo: nunca se ha dejado de pagar esos apoyos.Ayer, en la fila, las desilusiones sorprendían a los beneficiarios del programa.Dionisio Rosales, un hombre de 73 años que llegó en la ruta al módulo desde la colonia Villa Esperanza, a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, también señaló que ya contaba con el dinero de la pensión para la cena navideña.“Pues para los nietos, hacerles unos tamales, unos buñuelos en la casa. Y pues no, a aguantarnos, a ver qué se puede hacer”, manifestó.“Como ayuda está bien, pero nos hacen batallar. Si nos van a ayudar, que lo hagan bien”, agregó.La dependencia continuó con normalidad, según las iniciales del apellido paterno, con la entrega de giros telegráficos con un valor de mil 160 pesos en efectivo a otros 2 mil 500 usuarios del programa que no tienen la tarjeta bancaria. (Javier Olmos / El Diario)