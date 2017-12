Dan 60 años a extorsionador de dos tenderos

Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena de 60 años de cárcel a una persona por extorsionar a los propietarios de dos tiendas de abarrotes.El acusado José Luis Rodríguez Licón rechazó ser sentenciado a través de un procedimiento abreviado donde le ofrecían 22 años de cárcel y peleó en un juicio oral. Pero tres jueces determinaron que él sí participó en cobrar la “cuota” y le impusieron la pena mínima para cada delito, 30 años.Rodríguez fue encontrado culpable de una extorsión que presuntamente inició a finales de julio del 2014 cuando a una tienda de abarrotes en la colonia Revolución Mexicana se presentó una persona identificada como Jorge Alberto de la Cruz, quien dijo ser parte de la organización “Nuevo Grupo Criminal” y exigió mil 500 pesos a la dueña del negocio.Además ese día De la Cruz –quien no fue parte de este juicio, porque fue sentenciado a través de un procedimiento abreviado– le dijo a la víctima que a partir de ese momento tendría que pagar semanalmente 500 pesos para que no le quemaran el negocio o le causaran un daño a su familia.El 26 de octubre del 2014 Jorge Alberto acudió al establecimiento acompañado de José Luis Rodríguez Licón, quien presuntamente portaba un arma de fuego y la utilizó para amenazar a la víctima y exigirle la entrega de tres mil pesos.Rodríguez Licón también fue hallado culpable del cobro de otra “cuota” el mismo 26 de octubre del 2014 pero en una tienda en la colonia Granjas de Chapultepec.El propietario denunció que los extorsionadores se identificaron como de “La Línea”, pidieron mil 500 pesos y se robaron de la caja tres mil pesos.En ese negocio, los responsables de la extorsión le indicaron a la víctima que pasarían cada semana por mil 500 pesos.Después trataron de retiraron del lugar a bordo de una camioneta Plymounth Voyaguer pero chocaron y los vecinos los detuvieron, de acuerdo con la acusación presentada por un agente del Ministerio Público (MP) en contra de Rodríguez Licón.Rodríguez fue absuelto de otra extorsión presuntamente sucedida también el 26 de octubre del 2014 en una tienda de abarrotes de la colonia Revolución Mexicana a donde al parecer llegaron Jorge Alberto De La Cruz y él.Rodríguez Licón no fue sentenciado a pagar la reparación del daño, dado que el dinero cobrado el 26 de octubre al parecer se recuperó.

