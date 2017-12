La administración federal debe investigar a fondo los presuntos desvíos de recursos públicos hechos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) hacia el PRI, señalaron activistas y académicos.Eduardo Borunda Escobedo, docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), dijo que la sociedad mexicana necesita cuentas claras y urgió a las autoridades a investigar conforme a derecho para que el tema no quede en simples declaraciones.“Es una acusación muy fuerte que lastima. En caso de ser cierta, esa declaración es un daño patrimonial delicado. No se puede solapar un tipo de esta naturaleza. Se tiene que actuar conforme a derecho y que se castigue a los responsables o responsable de dicho desvío”, comentó.Desde el punto de vista del académico, este señalamiento tiene un contexto partidista inmerso en el actual proceso electoral, por lo que las autoridades deben deslindar responsabilidades para que no se convierta en “un spot de campaña” o una “bandera política”.José Márquez Puentes, miembro de Ciudadanos Vigilantes y la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, consideró que estos presuntos desvíos son acciones “criminales” que deben castigarse con todo el peso de la ley.“Es una especie de organización criminal para abusar de los impuestos que todos pagamos para usos indebidos. Es gravísimo y debe sancionarse a quienes estén involucrados en esto. Deja una imagen terrible”, opinó.El activista opinó que estos hechos no tienen relación con el proceso electoral porque los casos de desvíos de recursos han sido difundidos desde el inicio de la actual administración estatal.“Estos casos van a seguir saliendo. Cada vez que escarban encuentran algo qué investigar, lo que nos muestra que los gobernantes que han entrado lo han hecho para buscar cómo beneficiarse y no cómo servir a la comunidad”, dijo.

