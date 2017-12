'Quiero que tu hijo pague lo que hizo'

El hombre que asesinó a un operador de producción en el interior de una maquiladora del Parque Industrial Omega, fue sentenciado ayer a ocho años de prisión y a pagar más de 400 mil pesos de reparación del daño y los gastos funerarios.En una sola audiencia, Víctor Manuel Arredondo Millán fue vinculado a proceso penal, sentenciado a través de un procedimiento abreviado y la condena también quedó firme, pues las partes renunciaron a los plazos previstos por la ley para interponer cualquier recurso legal.La madre de la víctima y del homicida se encontraron en un pasillo, durante un receso de la diligencia y la primera de ellas expresó: “Quiero que su hijo pague por lo que hizo, que se refunda. ¿Quién me va a regresar a mi hijo?”.Luego, Emma Yolanda Gallegos Ríos rompió en un llanto desgarrador y dijo “tiene que pagar por lo que hizo”.La mamá del ahora sentenciado respondió: “Sí, mija”, mientras lloraba y se cubría el rostro con ambas manos para luego dejarse caer en una silla. Después le dijo “si yo hubiera estado ahí...”, “¿Cómo te lo devolvemos?”.Gallegos replicó “No señora no era para tanto, ¿por qué le hizo eso? Buen muchacho mi hijo, él no le hacía daño a nadie, ¿por qué?”.Un agente de la Policía Procesal intervino para pedirles a las mujeres que salieran del edificio porque estaban haciendo mucho ruido.Antes de salir, la mamá de Víctor Manuel atinó a decir “no sé qué le pasó”.Adrián Ulises Gómez Gallegos, de 19 años de edad, fue asesinado el pasado 29 de noviembre en el interior de la planta Avio Excelente ubicada en la calle Henry Dunat número 651 del Parque Industrial Omega al ser baleado por Víctor Manuel Arredondo Millán, al parecer porque a él le gustaba la novia de la víctima.La pareja sentimental de Adrián Ulises declaró ante el Ministerio Público (MP) que al comenzar a trabajar en esa fábrica, unas cinco semanas antes del crimen, Arredondo Millán le “tiraba rollo”. Pero ella nunca le hizo caso y después se hizo novia de Adrián.“El día de los hechos, temprano por la mañana, la declarante estaba con su novio en la planta y Víctor Manuel pasó y se les quedó viendo feo; la declarante le pidió a su novio que no le preguntara por qué los veía así y ella se retiró a trabajar”, señaló el agente del MP a cargo del caso al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce.Un amigo de Víctor Manuel también fue interrogado por el MP. Jesús Orlando Flores Noris, dijo que una semana antes del 29 de noviembre el ahora sentenciado le mostró un revólver cromado con cachas de madera y le comentó que él lo usaba para su protección personal. Flores también refirió que Víctor Manuel también le aseguró que se “iba a quitar a un güey a como fuera, porque a esa persona le gustaba mucho su morra” y el ahora testigo le dijo que no se metiera en problemas menos por una muchacha.El pasado 29 de noviembre Arredondo Millán llevó una mochila a la maquiladora y le pidió a Flores Noris que la cuidara por un momento. Después fue por ella y sacó un arma de fuego que se fajó a la cintura por el lado de la espalda y se dirigió al área donde laboraba Adrián Ulises pero antes le dijo a su amigo “le voy a partir su madre a aquél”.Una testigo de identidad reservada declaró ante el MP que ese día estaba inspeccionando el material y platicando con Adrián Ulises cuando una persona se acercó al área y tocó en la ventana pero el ahora fallecido movió la cabeza “como diciendo que no”.“La compareciente (testigo protegido) peguntó qué pasaba. ‘No pasa nada’, dijo Adrián. Unos 10 minutos volvió el mismo sujeto, tocó más fuerte la ventana y Adrián Ulises se levantó ya molesto para dirigirse a la puerta y la compareciente le preguntó a dónde iba, él respondió ‘no pasa nada, espérese’”, indicó el fiscal.Para luego explicar que Ulises abrió la puerta y se paró como a un metro de distancia Arredondo Millán y éste le dijo: “Pensaste que te me ibas a pelar güey”, luego sacó el arma de fuego, le disparó en el pecho a Gómez Gallegos. Al caer, Arredondo le dio otro disparo en la cabeza a la víctima y después se fue caminando “como si nada hubiera pasado”.La víctima se desangró, pues le laceraron el pulmón izquierdo, el corazón y la arteria aorta torácica, refirió el fiscal.Los hechos quedaron registrados en el circuito de seguridad de la maquiladora y fueron entregados al MP.Después de escuchar los antecedentes, el juez decretó un receso como de 40 minutos. Al regresar a la novena sala dijo que no tenía ninguna duda de la responsabilidad penal de Arredondo en el asesinato, pues todos los datos armonizaban de forma natural y procedió a dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple.Después el fiscal le señaló al Tribunal que ya se había pactado con el acusado y su abogado, que en esa misma diligencia fuera sentenciado. El juez respondió que era necesario saber si los ofendidos del delito estaban de acuerdo o se oponían, por lo que Emma Yolanda Gallegos fue pasada a la mesa del MP.El juez le preguntó si estaba de acuerdo con la celebración de un abreviado y ella respondió que no se oponía. Luego el resolutor se dirigió a Víctor Manuel Arredondo para preguntarle si de forma libre aceptaba los datos de prueba reunidos en su contra y su responsabilidad en el asesinato de Adrián Ulises y el respondió que sí.Enseguida el fiscal pidió una pena de ocho años de cárcel y el pago de 400 mil 200 pesos como indemnización por muerte así como 4 mil 802 pesos de gastos funerarios. Nuevamente el juez se dirigió al homicida y le preguntó si tenía algo que decir al Tribunal y a la madre de la víctima y él respondió un simple “sin comentarios”. (Blanca Carmona / El Diario)