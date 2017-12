Recomiendan evitar compra de pirotecnia

Con la finalidad de prevenir accidentes, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió un exhorto a la población para que no adquiera pirotecnia y evite que los niños la utilicen, especialmente durante estas fiestas decembrinas.El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, pidió a los adultos no llevar a casa este tipo de explosivos, ya que en años pasados hubo fallecimientos de menores y otros que perdieron las extremidades por jugar con los artefactos.“Es importante que ni siquiera compren esos artículos para evitar situaciones como las que ya se vivieron. Además hay gente que compra y acumula esos explosivos y hacer eso es una verdadera bomba porque puede registrarse situaciones de las que nos podemos arrepentir”, dijo.Además, el funcionario pidió el apoyo de la ciudadanía para que alerte y denuncie los lugares donde se vende ese tipo de artículos, pues la Dirección de Comercio no ha autorizado su venta.“Pedimos cordura para librar este año viejo y entrar bien al año nuevo”, dijo.Matamoros Barraza dijo que estos artículos también pueden provocar incendios en casas, como ha pasado anteriormente.La pirotecnia puede venderse en varios tamaños y presentaciones, hay desde las denominadas bengalas, palomitas, abejas, minicohetes, y hasta tracas o petardos.Estos artículos están compuestos por pólvora o químicos que pueden ser un gran peligro para la persona que los utiliza o que se encuentra cerca de ellos.En esta ciudad se han registrado casos de niños y adultos lesionados por el uso de los fuegos artificiales, por lo que el llamado es a la concientización ciudadana para evitar estos riesgos.Datos periodísticos indican que de acuerdo con el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, el capítulo segundo relativo a las infracciones señala en el Artículo 6 que son faltas contra el orden la seguridad y la tranquilidad de las personas, detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, hacer fogatas o usar explosivos en lugares públicos sin permiso de la autoridad correspondiente. (Karen Cano)

