Dejan miles las aulas entre posadas

Entre golosinas y juegos más de 293 mil estudiantes de educación básica tuvieron ayer su última jornada escolar del año, y hoy comienzan con sus vacaciones correspondientes al período invernal.“Les recomendamos a los papás que cuiden mucho a sus hijos en casa, que no los dejen solos, y que les tengan paciencia”, dijo Claudia Marín, maestra del quinto grado de la Primaria Fray Toribio Benavente.Éste fue uno de los planteles educativos que ayer destinaron el día para convivir y compartir momentos de diversión antes de iniciar sus vacaciones en lo que conocen como su posada navideña.La docente, con más de 20 años de experiencia, dijo que era importante que pasando el 3 de enero, se vaya habituando a los niños a su horario de rutina, para que no se desacostumbren a levantarse temprano.Lo anterior, ya que niños y maestros deben regresar a las aulas el próximo 8 de enero del 2018.“Yo no les encargo tarea porque sé que a veces la andan haciendo el último día. Las vacaciones son para que descansen y espero que la pasen muy bien”, dijo.La subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Soto Moreno, dijo que era importante que estos días se utilicen para relajarse, divertirse y estrechar los lazos familiares, ya que esto también es importante para obtener mejores resultados y aprovechamiento escolar.Debido a que los menores pasarán mayor tiempo en el hogar, dijo que es importante estar más al pendiente de ellos y aumentar las precauciones con las estufas, sistemas de calefacción, así como evitar almacenar líquidos peligrosos en botellas de bebidas o refrescos.“Se pide que los niños nunca se queden solos en casa y que sea un adulto el que los esté supervisando, porque no es sano que un niño cuide a otro niño”, reiteró.Debido a las bajas temperaturas, la funcionaria recomendó que los menores siempre estén abrigados y evitar los cambios bruscos de clima; así como consumir alimentos ricos en vitamina C y comidas calientes.El calendario escolar indica que el resto del ciclo aún cuenta con al menos otros cuatro asuetos, correspondientes al 5 de febrero, que es el día de la Constitución Mexicana; el 19 de marzo, en conmemoración al Natalicio de Benito Juárez; el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y el 15 de mayo, que es el Día del Maestro.El siguiente período vacacional corresponde a Semana Santa, y abarca del 26 de marzo al 6 de abril del 2018.

