Trabaja a contrarreloj 'Santa Bombero'

El tiempo parece correr más de prisa en la estación Central de Bomberos, donde una veintena de manos apuradas se ensucian engrasando cadenas flojas y parchando viejos pedazos de caucho que habrán de mover a niñas y niños esta Navidad.La premura con que ellos, los que también apagan fuegos, ensamblan todas esas piezas hace creer que tiempo es lo menos que hay.De hecho, las horas se extinguen. Los bomberos reparan en promedio unas cuatro bicicletas cada hora, pero más de 200 esperan su turno y deben estar listas para que este domingo puedan ofrecer un paseo en la víspera navideña.Los dedos de Iván palpan el corazón de un neumático para revisar si necesita reparaciones.Como él, otras dos personas a su lado hacen lo propio y más alrededor del estacionamiento se reparten las bicicletas que ciudadanos donaron sin esperar nada a cambio.“Si la llanta está ‘ponchada’, aquí tenemos cámaras y parches”, dice el hombre de 24 años. “Cuando las terminamos de ‘desponchar’, engrasamos las cadenas, las limpiamos y todo esto lo hacemos en máximo unos 15 o 20 minutos”.Rigoberto Mendoza, teniente del Departamento de Bomberos, explica que no todas las unidades tienen defectos, pero los más comunes son neumáticos desinflados, rines dañados y frenos que no funcionan adecuadamente.Cámaras y las demás piezas que hagan falta las provee Protección Civil y otras dependencias del Municipio, junto con las herramientas necesarias para estas tareas.A pesar de que los voluntarios trabajan en aprietos para llegar a su meta en el menor tiempo posible, la cantidad de bicicletas que en poco más de un mes han llegado hasta ahora al departamento no puede compararse con la de los años previos, lamentan los bomberos.“Este año está un poquito más flojo, así que exhortamos a la ciudadanía a que nos pueda apoyar en estos días que son de un poquito más de trabajo ahora que es la entrega”, dice el teniente.Las bicicletas serán repartidas entre infantes de escasos recursos el día de la Nochebuena como parte de una añeja campaña que se llama “Santa Bombero”.Este año, el programa inició el 3 de noviembre pasado y no sólo busca recolectar ‘bicis’, sino toda clase de juguetes excepto los que incitan o apelan a la violencia como las pistolas y cuchillos.Las donaciones se reciben en todas las estaciones de Bomberos y la meta es armar más de 15 mil bolsas con obsequios que serán entregadas por autoridades municipales en el parque DIF de El Chamizal.“Santa Bombero” cumple esta temporada 78 años de tradición que inició en 1939, cuando el capitán Leonardo Solís Barraza la instituyó.La historia cuenta que un niño de escasos recursos se acercó a él para pedirle un juguete, acto que lo conmovió y lo impulsó a regalarlos a cada uno de los menores que llegaran a la estación.Bicicletas, patines y patinetas, juegos de té, rompecabezas, legos, muñecos y automóviles nuevos o usados pero en buen estado son parte de las sugerencias que el Municipio ha hecho a quienes deseen sumarse a la campaña. (Fernando Aguilar / El Diario)

