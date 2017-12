Asumen compromiso de llevar un proceso limpio

La Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), que se encargará de la planeación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local 2017-2018, se instaló ayer en la ciudad con el compromiso de conducirse de manera imparcial para organizar unas elecciones limpias.El consejero presidente del órgano electoral local, Víctor Edgar Villegas Baray, destacó que buscarán conducirse bajo los principios de legalidad, honestidad y transparencia, con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía y que el 1 de julio salgan a emitir el sufragio con la garantía de que todos y cada uno de los votos se van a contar.“Somos tres actores en este proceso electoral y como tal debemos ir conjunto para buscar unas elecciones honestas, limpias, profesionales, porque tenemos una gran carga sobre nosotros”, dijo el consejero presidente en el mensaje que dirigió durante la sesión que se realizó en el salón de un hotel porque a la fecha no cuentan con instalaciones.Durante la primera sesión ordinaria de la Asamblea se tomó protesta a los consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos, que también forman parte de la Asamblea, aunque sólo con derecho a voz y no a voto.Además de Villegas Baray, la asamblea quedó conformada por Gabriela Hernández De la Torre, como secretaria; y como consejeros electorales: Carlos Álvarez Gutiérrez, Cecilia Sarabia Ríos, Eric Villalobos Castro, Eunice Carlos Macías, María Ramona Valenzuela Prieto y Saúl Óscar Osollo Muñoz.El representante del partido Morena, Adolfo Torres Chuca, pidió a la autoridad electoral aplicar la ley con imparcialidad y no dejarse amedrentar, porque destacó que se trata de uno de los procesos más importantes de la historia reciente del país.“Les pedimos algo muy sencillo: aplicar la ley, que no les tiemble la mano y no se dejen amedrentar”, destacó.Los consejeros aprobaron que el horario de labores será de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados trabajarán de 10:00 a las 14:00 horas, aunque destacaron que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, de acuerdo con la legislación en la materia.A la sesión asistieron el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) –del que dependen las asambleas municipales–, Arturo Meraz González, así como los consejeros estatales María Elena Cárdenas Méndez, Gilberto Sánchez Esparza y Alonso Bassanetti Villalobos.Meraz González dijo que ayer quedaron instaladas 65 de las 67 asambleas municipales en el estado y sólo estaban pendientes dos, la de Chínipas y López, porque los consejeros presidentes que fueron designados anunciaron que renunciarían a sus cargos.Respecto a las instalaciones para la Asamblea en Ciudad Juárez, aseguró que ya revisan varios edificios, pero buscan las mejores condiciones no sólo en cuestiones de espacio y accesibilidad, sino también presupuestales, porque las rentas aquí están tasadas en dólares.Por lo que esperan tener listo el espacio antes de que concluya este año.Villegas Baray mencionó que hasta ayer no habían recibido ninguna manifestación de intención de un aspirante a una candidatura independiente, pero están a la expectativa porque ya sólo quedan 10 días para realizar el trámite, ya que el plazo vence el 30 de diciembre.Mencionó que mientras se consigue la sede las solicitudes se recibirán en el domicilio particular de la secretaria de la Asamblea, que se localiza en la calle General Santos Ortiz 1628, en la colonia Oasis Revolución, en el surponiente de la ciudad.