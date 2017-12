Juarenses vivirán mañana la noche más larga del año, luego de que ocurra el solsticio de invierno que se espera a las 9 de la mañana con 28 minutos de mañana 21 de diciembre, fecha en que da inicio la estación más fría del año.Francisco Ramírez, fundador y miembro de la Sociedad Astronómica Juarense, informó lo anterior y explicó que esto se debe a la rotación de la Tierra con respecto al Sol.“El solsticio es exactamente el momento en el que el Sol se acuesta más hacia el sur, entonces para el hemisferio norte es el solsticio de invierno, y en el hemisferio sur inicia el de verano”, dijo.La noche de mañana tendrá una duración de 14 horas, mientras que el día sólo 10.“Posterior a este hecho, el sol comenzará a salir más temprano y a ocultarse más tarde; los días empezarán a ser cada vez más largos hasta la llegada del equinoccio de primavera, momento en que el día y la noche tendrán la misma duración de 12 horas, en ambos hemisferios terráqueos”, dijo.Esta temporada se caracteriza por registrar bajas temperaturas y algunas tormentas de nieve.Hace unas semanas, el director de Parques y Jardines señalaba que el otoño se había retrasado este año, con base en que hace dos semanas aún las temperaturas eran cálidas, por lo que no habían propiciado la caída de las hojas.Ramírez dijo que la llegada de la nueva estación no es una cuestión climatológica sino astronómica, pero que en efecto, el clima estaba teniendo este comportamiento debido al calentamiento global.Instó a las personas a que tomen conciencia sobre su trato hacia el planeta, y sobre todo que estén atentos a lo que sucede.“Que estén más conscientes de no desechar basura, de ser más amigables con el medio ambiente, no contaminar el agua o el suelo, ahí es donde pueden influenciar para bien”, dijo.El equinoccio de primavera se presentará el próximo 20 de marzo de 2018.

