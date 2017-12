Aún esperan miles apoyo en Sedesol

Más de 30 mil adultos mayores que desde el 15 de diciembre debieron recibir la pensión que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) están a la espera de que el banco haga el depósito entre el 20 y el último día hábil de diciembre.“A ver si no nos salen con que no nos pagan nada porque a partir del 20 todos se van de vacaciones”, dijo ayer molesta una beneficiaria que esperaba en una fila en la que una representante de la Sedesol les decía que debían irse a su casa y esperar a que les cayera el depósito bancario.La dependencia federal debió depositar a 30 mil 500 tarjetas de beneficiarios la cantidad mil 600 pesos del último bimestre del año, desde el 15 de diciembre, a quienes de octubre para atrás ya han cobrado con esa tarjeta bancaria.El delegado de la Sedesol en Juárez, Luis Carlos Calleros, dijo que no se trata de ningún retraso porque la Federación hizo el depósito a los bancos desde antes del 15 y éste lo irá desahogando en los próximos días.“Como puede llegar el día 15 o puede llegar el día 30”, dijo.Sin embargo, los beneficiarios se fueron molestos ayer tras llegar al módulo y ser recibidos por una empleada quien antes de entrar, los regresaba a su casa diciéndoles que debían esperar el depósito que podría concretarse antes de finalizar el año.Bertha Reyes Díaz, de 72 años, quien vive en la colonia Guadalajara Izquierda, dijo que no hubo otra explicación. Sólo que se fuera a su casa.“Es lo que necesitaba para comprar comida para la Navidad”, expresó molesto también Isidro Estrada, de 87 años, quien dijo vivir en la colonia Héroes de Revolución; su acompañante, un hombre de 86, José Guerrero, dijo lo mismo: “a ver cómo pasamos la Navidad”.Calleros dijo que es el banco el que tiene que resolver el depósito bancario y aunque consideró que no se trata de ningún retraso, “seguramente va a quedar antes de Navidad”.“Esto ha pasado siempre, en los últimos cinco años”, afirmó el funcionario federal.La dependencia continuó durante ayer la entrega de giros telegráficos con mil 600 pesos en efectivo a los otros 2 mil 500 usuarios que no tienen tarjeta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.