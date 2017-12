Adeuda Estado millones a directivos de Cobach, denuncian

El Gobierno del Estado adeuda millones de pesos en prestaciones a 30 directores y subdirectores del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la Zona Norte.El coordinador de los colegios aquí, dijo que no se ha recibido el pago correspondiente por parte de la Federación, lo que mantuvo en números rojos todo el ejercicio de este año.“No nos ha cubierto el pago del 50 por ciento que le corresponde, somos un organismo descentralizado, el 50 por ciento lo pone la Federación y el otro lo paga el Estado”, dijo Eduardo Limón.Indicó que durante todo el año, la plantilla laboral del Cobach ha estado recibiendo sus prestaciones y pagos de quincenas de manera puntual, gracias a erogaciones extraordinarias por parte de Gobierno del Estado.“La Federación prácticamente nos ha abandonado, no nos ha pagado nada este año. Para pagar todas las prestaciones de diciembre se solicitaron al estado 92 millones de pesos de los cuales sólo llegaron 50 mil”, dijo.Por ello la coordinación estatal procuró pagar lo que pudo, dando prioridad a los salarios más bajos, correspondientes a las áreas administrativas y docentes, dijo.Quienes han quedado sin su pago de prestaciones decembrinas son directores, subdirectores y jefes de materias, de los cuales hay 30 sólo en esta región del estado.Las prestaciones que se adeudan son el bono anual, el de ayuda de transporte, el ajuste de calendario escolar y una más que se llama superación académica.Limón destacó que algunos son directores con licencia, porque fueron integrados como docentes pero están cumpliendo con funciones directivas.“Con base en ese criterio la Auditoría Superior del Estado nos observa que quienes cumplen con esas funciones no reciben ciertas prestaciones, pero en reconocimiento de trabajo también se está buscando que se les pague”, dijo.En total, agregó, se requieren unos 40 millones de pesos. La mitad de esa cifra correspondería sólo para la dirección, subdirección y jefaturas de materias de cada uno de los planteles de la Zona Norte.Ayer, un grupo de inconformes acudió hasta las instalaciones de la coordinación estatal buscando una solución al incumplimiento, ahí fueron recibidos y se les explicó la situación.“Hay incertidumbre pero estamos en espera. El mes de diciembre aún no termina, esperemos que esos 40 millones se depositen antes del 30 de diciembre”, expresó limón.

