El hondureño Joel David Puentes Romero, apodado “El Machetero”, fue sentenciado ayer a 16 años y seis meses de prisión y al pago de cinco mil 600 pesos de reparación del daño, por un Tribunal de Enjuiciamiento unitario que concluyó que la peligrosidad del extranjero –nacionalizado mexicano– es superior a la media.La esposa de Puentes lloró al escuchar al veredicto, pues sostiene que su pareja es inocente.El jueves pasado Puentes fue encontrado culpable de haber violado, en la madrugada del 14 de junio del 2015, a una niña de cinco años de edad, y ayer en la Decimoséptima Sala de los juzgados locales el juez Andrés Barrera Rubio escuchó los argumentos de una agente del Ministerio Público (MP) y de la abogada pública penal que representó a “El Machetero” y luego dio lectura a los puntos resolutivos de la sentencia.La fiscal le pidió al Tribunal que se impusieran las penas máximas, para el delito de violación agravada que es de 20 años de prisión. Más la agravante que se le atribuía, el haber atacado sexualmente a la niña en un lugar despoblado, que aumentaba la mínima a diez años de cárcel y la máxima a 30 años.La abogada defensora le dijo al juez que su representado no tiene antecedentes penales y además de este proceso penal se le instruían otros dos, en el relativo a posesión de vehículo con reporte de robo fue encontrado inocente y el de lesiones se sobreseyó por petición del MP, al parecer por falta de pruebas.Respecto a que Puentes Romero era líder de la banda de ladrones denominada “Los Macheteros”, la defensora indicó que eso se manejó en los medios de comunicación pero ante un Tribunal nunca se le acusó de robo y recordó que la investigación efectuada por el MP fue deficiente pues pudo haber contado con pruebas científicas a partir de las muestras tomadas del cuerpo de la víctima pero se omitió hacer el análisis científico.En su turno, el juez señaló que no dio por acreditado que el delito se cometió en una zona despoblada pues las tapias donde fue violada la víctima se encontraban junto a la vivienda de ella, en la colonia Parajes del Sur. Por lo que la pena impuesta corresponde al tipo básico del ilícito de violación pero Barrera Rubio dijo que el castigo sería de medio a máximo porque considera que el grado de peligrosidad de Puentes Romero es alto.El juez también ordenó que se suspendan los derechos políticos del sentenciado y que su huella genética se registre en una base de datos, cuando la sentencia dictada cause estado o quedé firme. Al final le entregó a “El Machetero”, a la defensora y a la fiscal una copia de la sentencia íntegra.Así terminó el juicio oral número 241/17.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.