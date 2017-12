Agentes viales, presuntamente involucrados en actividades ilícitas, han recurrido al retiro voluntario para evitar procesos administrativos dentro de la corporación y mantener un expediente “limpio” que les permitirá incorporarse a los cuerpos de seguridad en un futuro.Por ejemplo, el agente Gilberto Ramírez Castorena, detenido supuestamente con 2.2 toneladas de mariguana por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y liberado por un juez federal por considerar que había inconsistencias entre el parte informativo, solicitó su retiro voluntario de Tránsito.El caso no fue llevado ante la Comisión de Honor y Justicia y el empleado de confianza no fue boletinado en la Plataforma México, por lo que puede incorporarse nuevamente a las corporaciones policiacas, dieron a conocer ayer agentes de la DGTM, a condición del anonimato.A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) reveló que del primero de octubre del 2016 al 20 noviembre del año en curso fueron dados de baja 62 personas de la corporación.De ese total 41 bajas corresponden al personal operativo y 21 al personal administrativo.La administración municipal no ha cesado a agentes viales por su relación en actividades ilícitas o actos de corrupción, ya que éstos han optado por el retiro voluntario, sólo dos empleados administrativos fueron cesados.Actualmente la DGTM cuenta con 456 oficiales y 77 cadetes se encuentran en formación, según la respuesta oficial emitida este lunes.En octubre del 2016 tres agentes solicitaron su cambio de dependencia y dos su retiro voluntario; ocho empleados administrativos pidieron su retiro voluntario, uno su cambio de dependencia y otro fue cesado.En noviembre seis agentes solicitaron el retiro voluntario y un administrativo renunció.En diciembre de ese año un oficial renunció.En enero del 2017 un agente solicitó su retiro, al igual que dos empleados administrativos.En febrero solicitaron el retiro voluntario un agente y un empleado administrativo.En marzo cuatro oficiales se retiraron de manera voluntaria al igual que un empleado administrativo.En abril un agente fue removido y tres más solicitaron el retiro voluntario, mientras que en mayo tres solicitaron el retiro y tres más fueron removidos; en junio uno oficial solicitó la remoción, otro la jubilación y otro el retiro voluntario.En septiembre un empleado administrativo pidió su cambio de dependencia, un oficial murió y otro se jubiló; cuatro pidieron su retiro voluntario y un empleado administrativo pidió el retiro voluntario.En octubre dos administrativos pidieron su retiro voluntario y otro más fue cesado; un agente también solicitó el retiro voluntario.Mientras que en noviembre un empleado administrativo pidió su cambio de dependencia.La DGTM respondió que actualmente cuenta con 103 patrullas, además de 106 motocicletas y 17 bicicletas, ya que en ese mismo lapso dio de baja 22 unidades por deterioro y una más fue dada de baja al incendiarse.

