Preservan y comparten la tradición

Cargando

Al estar embarazada de su séptimo hijo, María del Pilar Estupiñán recibió la noticia de que éste no estaba bien de salud y que tendría que abortar.Ella se negó, y junto con su esposo, Hilario Rodríguez, hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe. Meses después dio a luz a un varón completamente sano, hecho que dio inicio a una tradición que ha persistido en su familia por 31 años.Se trata de uno de los Nacimientos más grandes de la ciudad, que cuenta con más de 350 piezas provenientes de diversas partes del país y que instalan cada año en cumplimiento al juramento que hicieron.“Podríamos hacerlo solamente para nosotros, pero la intención también es promover la tradición y convivir con nuestros vecinos y la gente que viene a visitarnos cada año”, dijo Hilario, un bombero jubilado.Mientras que los devotos acostumbran instalar el Nacimiento en su hogar para preservar la fe en sus familias, esta pareja lo hace prácticamente de manera pública.“Hacemos las posadas, viene gente de todos lados, le dejamos que pasen y respondemos preguntas sobre lo que significa”, contó Hilario.Señaló que la colocación de las figuras comienza desde octubre, pues sólo él y su esposa se dedican a ello. “Mi esposa acomoda todo, yo sólo hago las tarimas y le ayudo. Por eso nos tardamos tanto”, dijo.Así se quedará el Nacimiento hasta pasado el 2 de febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria.“Vemos que los niños cada vez están más inmersos en otras cosas, y a veces ya no vienen a las posadas. Pero nosotros mantenemos la tradición, ahora los vecinos y gente de otras colonias cada año vienen a ver el Nacimiento de Barrio Alto”, expresó.Se trata de pastores, animales, ángeles, imágenes de María y de José, así como nopales, arbustos que representan el pasaje bíblico del nacimiento del Mesías.Cada año se agregan figuras nuevas, esta vez una de ellas es la de María embarazada, que por su belleza se ha convertido en una de las favoritas de Hilario.Durante la entrevista, compartió que este año en especial su esposa y él estuvieron pensando en lo que pasará cuando uno de los dos falte, o cuando ya no les alcancen las fuerzas para colocarlo.“Mi esposa conoce a otras personas que ponen meganacimientos, y les donaremos las piezas para que continúen con la tradición”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.