'En vacaciones hay que cuidar escuelas e hijos'

Con motivo de la próxima salida de vacaciones de más de 290 mil estudiantes de nivel básico, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte emitió a las familias una serie de recomendaciones.Judith Soto Moreno, titular de la dependencia, dijo que hay algunos padres y madres de familia que han decidido ya no mandar a sus hijos a la escuela, aunque son los menos, recordó que las vacaciones comienzan hasta el jueves.“Estamos por finalizar actividades por las fechas decembrinas; el miércoles 20 es el último día de clases en educación básica y regresamos el 8 de enero”, dijo.Soto Moreno exhortó a la comunidad a que durante este período estén al cuidado de las escuelas y de sus hijos.“Es importante que se tomen medidas para evitar accidentes, por ejemplo, en la familia, pues tener mucho cuidado con los niños, estar siempre al pendiente de ellos, no dejarlos solos o niños cuidando niños, ya que eso es peligroso”, dijo.Durante estas festividades es importante no utilizar juegos pirotécnicos, ya que pueden causar quemaduras y lesiones serias.También dijo que era importante que durante estas vacaciones se consuman alimentos ricos en vitamina C y comidas calientes, además de abrigarse bien y evitar cambios de temperatura, comentó.Otra cosa importante para quienes viven cerca de planteles educativos, es estar al pendiente de las instalaciones y al notar alguna actividad sospechosa, dar aviso inmediato a las autoridades.“En lo que se refiere al cuidado de las escuelas, es importante el apoyo de los padres de familia y vecinos, si notan alguna actividad inusual, inmediatamente marcar al 911 para que las autoridades hagan lo correspondiente”, dijo.Las clases y actividad docente y administrativa dentro de las escuelas preescolares, primarias y secundarias, culmina mañana y se reactiva hasta el próximo lunes 8 de enero del 2018.

