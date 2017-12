Se mantiene temor de ciudadanos: OSC

El hecho de que algunas colonias de la ciudad permanezcan enrejadas demuestra que las personas todavía temen ser víctimas de la creciente inseguridad, consideraron representantes de organizaciones de la sociedad civil.De acuerdo con datos oficiales, hasta ahora 185 unidades habitacionales que no poseían acceso controlado desde el principio continúan resguardadas por infraestructura que los propios vecinos colocaron.José Refugio Salazar Montes, presidente de la sección local del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua, opinó que la violencia ha generado un estado de alerta permanente respecto a la posibilidad de que pueda repetirse un escenario como el que Juárez vivió hace unos años, en su peor crisis de inseguridad.“Las personas siguen sintiendo el temor porque los índices de violencia empiezan a crecer y esto provoca que busquen protegerse nuevamente”, dijo. “Es un problema muy complejo porque socialmente las calles deben estar libres, pero tenemos que vivir entre rejas porque no hay seguridad de que las autoridades nos vayan a proteger”.Consideró válido que las personas recurran a este tipo de medidas para salvaguardar su integridad, pues, indicó, intentar protegerse de los peligros es una respuesta natural de los seres humanos.Para Alcides Flores Martínez, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), como la inseguridad crece, es necesario que organizaciones sociales, vecinos y autoridades vuelvan a debatir el tema.El activista propuso la organización de una mesa de trabajo para realizar un análisis a fondo de las ventajas y los inconvenientes de este sistema de rejas que predomina en varios puntos de la ciudad. “Cuando bajaron los índices delictivos hubo fraccionamientos que los empezaron a quitar, pero ahora que vuelven a incrementarse, por supuesto que los mantienen porque nada más circulan por ahí las familias que habitan esos fraccionamientos, cosa que no es legal porque todos tenemos el derecho de transitar por la ciudad con libertad”, dijo.

