Descartan obra 'grande' con el Presupuesto local

El Municipio descarta realizar alguna obra grande para el año que entra debido a que no hay recursos, por lo que únicamente se han proyectado en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), como banquetas y cuartos, afirmó el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez.Dijo que el presupuesto para el año que entra está planeado en 730 millones de pesos, de los cuales 270 se van directamente al pago del Programa de Movilidad Urbana (PMU).“Prácticamente nos quedamos con 400 millones para obra pública y 200 millones para toda la ciudad”, aseguró.Dijo que hay un Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 245 millones de pesos destinados a áreas ZAP, es decir a colonias marginadas, donde se realizarán obras como banquetas, comedores comunitarios y cuartos con baño.“El recurso municipal es muy poco dinero, no alcanza para obras de grande infraestructura, para eso necesitamos gestionar recursos adicionales con otros fondos para poder acceder a esos recursos”, explicó Silva.Aseguró que la bolsa del FISM no se puede invertir en otros sectores de la ciudad.“Ese tipo de obras especiales (como puentes) se tienen que gestionar aparte, gestionar en la Federación no dentro del Presupuesto Municipal, son dos cosas diferentes”, mencionó.El funcionario compareció ayer ante los regidores para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2018.El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, dijo ayer que el recurso del Municipio es limitado, “no es una carta a Santa Claus, tenemos un presupuesto limitado, de ahí tenemos que partir”.Comparece Instituto del DeporteEl director del Instituto Municipal del Deporte de Juárez (IMDEJ), Francisco Ibarra Molina, acudió también ayer ante los regidores.El presupuesto para la descentralizada para el 2018 es de 31 millones 914 mil pesos, aunque lo ideal serían 55 millones de pesos, expuso Ibarra.Los ediles cuestionaron el gasto administrativo y los salarios del personal.El IMDEJ cuenta con 122 empleados para labores de oficina, eventos deportivos y para las 26 instalaciones.Ibarra dijo que el Instituto tiene mucha actividad, y la mayoría de su personal hace varias cosas, prácticamente trabajan todos los días y no esperan pago de horas extras.“Están ahí por pasión, muchos son deportistas, para todos mis respetos, y todos son indispensables”, mencionó.El funcionario declaró que el Instituto como descentralizada tiene la facultad de buscar recursos externos al Municipio, y la intención es conseguir este año 10 millones de pesos para inversión.“En el deporte hay empresas que dicen que son socialmente responsables pues vamos a ver si es cierto”, comentó el director del IMDEJ.Dijo que se necesitan recursos por ejemplo, para rehabilitar el estadio Jaime Canales Lira, “que se está cayendo a pedazos”, además el Lienzo Charro, el estadio 20 de Noviembre y el Parque Extremo.Expuso que para el Jaime Canales Lira se requieren desde un millón de pesos hasta 40 millones “y con cualquier peso que le metamos se va a ver mejor”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.