A sus 76 años, José Franco lucha por mantener la tradición de las piñatas navideñas, las cuales aprendió a hacer de manera autodidacta y cuya elaboración forma parte de sus actividades en la temporada de posadas.“Como ya estamos jubilados mi esposa y yo, con esto nos ayudamos un poco. Pero no hago muchas, más que nada es que me gusta mantenerme ocupado”, dice.Todo comenzó hace cuatro años, cuando tomó la determinación de hacer una piñata para la fiesta de uno de sus nietos. Luego llegó la Navidad y decidió elaborar las piñatas de estrella que se utilizan en las tradicionales posadas.Desde octubre, José reúne materiales y va haciendo las piñatas poco a poco. Acercándose las posadas, las vende entre sus conocidos.“Cada vez se ven menos, yo por eso las hago sobre pedido. La que más me piden es la de cinco picos, otras personas me piden la de siete porque me dicen que quieren romper sus pecados”, explica.Afirma que según la tradición católica, las piñatas tienen siete picos y cada uno representa uno de los siete pecados capitales.El romper la piñata es terminar con los pecados y malos actos del año que está por terminar, mientras que las colaciones representan la abundancia que se decreta para el siguiente año.Esto mientras que la piñata en forma de estrella de cinco picos representa a la estrella de Belén, que anunciaba el lugar donde había nacido el Niño Dios.Relata que a pesar de que parece algo simple, la elaboración es lenta y minuciosa, debido al secado del engrudo, el papel y cartón.“Por eso desde meses atrás se van secando, para cuando se acerca la fecha ya nada más las junto. Yo no soy piñatero profesional, me tardo un poquito más”, dice.José Franco recuerda las Posadas de antes.“Me acuerdo de cuando estaba niño y nuestra Navidad eran los bolos con frutas y dulces, y nos dolía el estómago por comernos todo junto”, relata el hombre originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.