El Departamento de Bomberos reportó un saldo blanco a pesar de las lluvias que se precipitaron en la región desde el domingo ya que no se atendió alguna emergencia grave, aunque algunos cruceros tuvieron que ser cerrados para evitar situaciones de riesgo para automovilistas.El jefe de Bomberos, Alfredo Salas Morales, informó que las estaciones no registraron reportes de ayuda por parte de ciudadanos afectados con la lluvia.Sin embargo, el personal de la Estación Central de Bomberos estuvo al pendiente de cualquier situación.Además, para evitar accidentes, personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) cerró desde la noche del domingo la circulación de vehículos en algunos cruceros considerados de alto riesgo.Por instrucción del comandante Luis Castillo Tamayo, los agentes viales también brindaron apoyo a personas que quedaron varadas en sus vehículos en algunos puntos principalmente del suroriente de la ciudad.Adultos mayores que ya no encontraron servicio de transporte, también fueron auxiliados por los agentes de Tránsito.La autoridad municipal recomendó a los conductores que en condiciones como las registradas hay que disminuir la velocidad, guardar distancia entre un vehículo y otro, además de operar los vehículos con las luces encendidas para evitar percances.Entre las vialidades que fueron cerradas, y que fueron reabiertas según se fueron desaguando, están el viaducto Díaz Ordaz desde la avenida Bernardo Norzagaray hasta la calle División del Norte, los pasos a desnivel que se encuentra debajo del puente Santa Fe y en la avenida De los Insurgentes, avenida De las Torres, a la altura de la calle Sorgo en el sentido de norte a sur, así como el paso superior del Libramiento Independencia en su intersección con la carretera Juárez-Porvenir.Además, personal de Protección Civil informó que el albergue municipal, que se ubica frente al monumento a Benito Juárez, concentró este fin de semana a 136 personas en situación de calle.De acuerdo con el reporte del Departamento de Rescate, de la noche del viernes 15 de diciembre para amanecer el sábado, se registraron 35 personas, de las que 31 fueron hombres y cuatro mujeres. De la noche del sábado 16 de diciembre para amanecer el domingo el albergue refugió a 40 indigentes, de los que 36 fueron hombres y cuatro mujeres.El mismo reporte indica que del domingo 17 de diciembre para amanecer el lunes el número aumentó a 61 personas, esta vez 56 fueron hombres y cinco mujeres.Debido a que las bajas temperaturas continúan, la Dirección General de Protección Civil solicitó a la ciudadanía que reporte cualquier situación de emergencia, incluyendo a las personas en situación de calle que duermen en viviendas abandonadas o debajo de los puentes.Los reportes pueden hacerse marcando al 911. Estas denuncias permitirán que las unidades de Seguridad Pública trasladen a los indigentes hasta el albergue temporal.

