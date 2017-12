Lo vinculan por asalto en farmacia

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer por su presunta responsabilidad en un asalto a un médico propietario de una farmacia.Daniel Omar Rodríguez Soriano fue acusado de los ilícitos de robo e intento de homicidio, pero el Tribunal de Control no dio por acreditado que él sea responsable de la segunda de las conductas al señalar que en el hecho participaron otras personas y al parecer el ahora procesado no fue quien utilizó una soga para intentar asfixiar a la víctima.Los hechos fueron el pasado 27 de septiembre cuando el médico cerraba su negocio y tres hombres arribaron.Junto a la víctima se encontraba uno de sus empleados, a quien los recién llegados le ordenaron que se retirara.Luego metieron al médico al negocio, lo esposaron y tiraron al suelo, y uno de los agresores se subió en la espalda del afectado para empezar a golpearlo y le dijeron que lo iban a matar por encargo de una persona, enseguida utilizaron una soga para tratar de ahorcarlo.La víctima se desmayó y cuando los responsables ya se retiraban del lugar empezó a levantarse pero recibió un impacto de bala en el pómulo y volvió a caer.Los responsables se llevaron al menos 7 mil 100 pesos producto de las ventas, una laptop y un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2005, indicó la fiscal.Al rendir declaración ante un agente del Ministerio Público (MP), la víctima indicó que un día antes del atraco, él suspendió el servicio de electricidad que le facilitaba a Daniel Omar y a su familia porque no le pagaban y atribuyó los hechos a esa situación.Ayer, la juez de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez le dio valor de prueba al dicho de la víctima y a la versión del empleado quien describió a los agresores y participó en un ejercicio de reconocimiento en el cual identificó a Rodríguez como uno de los responsables.Debido a que la víctima no pudo acreditar el monto del dinero que le fue robado porque el registro estaba en la laptop hurtada, la juez vinculó a Rodríguez Soriano por robo en términos de lo dispuesto en el Artículo 208 fracción I en el que se indica cuando el valor de lo robado no excede de 500 veces el salario mínimo se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 30 a 100 veces el salario. (Blanca Carmona)

