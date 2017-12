Tienen más valor y demanda fraccionamientos cerrados

En las operaciones de compra-venta de vivienda, las propiedades ubicadas en fraccionamientos privados o enrejados representan el 75 por ciento de la demanda de los interesados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi).Jorge García Gutiérrez, presidente de Ampi en Ciudad Juárez, dijo que por cuestiones de seguridad los clientes se siguen inclinando hacia aquellos sectores que cuenten con vigilancia y acceso controlado.Indicó que incluso dicho factor influye en la plusvalía, principalmente en aquellas zonas que no eran privadas de origen y terminaron siéndolo por las rejas puestas por los mismos residentes.Comentó que la diferencia en costo puede ser de hasta un 10 por ciento.“La gente busca mucho que las casas estén en lugares privados. Incluso eso influye en el valor del inmueble”, refirió.García Gutiérrez mencionó que si bien, en comparación con la mayor época de violencia en la ciudad, los índices delictivos aminoraron, para los compradores el hecho de vivir en una zona con entradas restringidas sigue siendo una necesidad.El presidente de Ampi dijo que los nuevos desarrollos de vivienda ya están diseñados desde este concepto y prácticamente todos los nuevos fraccionamientos desde origen se conciben como privados.En el caso de los que ahora son cerrados debido a las circunstancias, Jorge García señaló que también existe la otra cara de la moneda, que son los problemas de tráfico y los problemas vecinales.Sin embargo, insistió en que para el consumidor de vivienda juarense esté seguirá siendo un punto a considerar a la hora de adquirir casa.Jorge García resaltó que este año el mercado de bienes raíces logró consolidar la recuperación en operaciones y en la valoración de las propiedades que se perdió durante la crisis.Dijo que, por ejemplo, sectores en donde durante años no se hicieron movimientos, ahora es difícil encontrar una casa disponible, como es el caso de Nogales y Campestre.De acuerdo con datos de la Dirección de Desarrollo Urbano a la fecha 185 fraccionamientos y colonias que no eran cerrados de origen, se encuentran enrejados, obstruyendo en algunos casos la vía pública.Cuando la ola de violencia azotó a la ciudad, los habitantes de dichos puntos optaron por poner rejas, como una medida para protegerse del crimen.

