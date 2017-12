Personas que fueron contratadas para trabajos temporales en el Municipio han acumulado más de 15 años laborando sin aportar para el fondo de jubilaciones, y ahora algunos de ellos pueden retirarse, pero no tienen la seguridad de su pensión.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, dijo que para el 2018 están proyectados 694 empleados de lista de raya, los cuales han sido contratadas por administraciones anteriores.Explicó que los trabajadores que están en lista de raya son colocados para labores en proyectos que duran unos meses, y al final deben retirarse, pero eso no ha ocurrido porque han permanecido en el Ayuntamiento.“Los metían ahí como para esconderlos del presupuesto porque entran como parte del presupuesto de inversión, es como para etiquetar las plazas de otra forma, se utilizaba mucho para temas electorales”, agregó.A pesar de que ese personal está trabajando y no aporta a su fondo de retiro, el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones del Municipio establece que se puede reconocer sus años laborados, pero para recibir pensión deben aportar todo lo que no pagaron a ese fondo.El oficial mayor dijo que hay trabajadores que ganan 8 mil pesos mensuales y para poderse retirar deben pagar unos 70 mil pesos, por todas las deducciones que no se les hicieron.Expuso que una solución para el Municipio sería contratarlos como empleados de confianza, pero en ese caso perderían su antigüedad.Actualmente en esa situación se detectaron cinco casos de trabajadores que para retirarse tienen que pagar de 20 a 30 mil pesos, dio a conocer el regidor del Partido Nueva Alianza (Panal), coordinador de la comisión de Trabajo y Previsión Social, José Alfredo González Quintana. (Araly Castañón)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.