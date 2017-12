Más de 3 mil 500 personas, cuyas familias viven en condiciones de vulnerabilidad, disfrutaron ayer de una “Navidad Diferente”; un proyecto impulsado por la Pastoral del Trabajo.Este consistió en la realización de una posada multitudinaria, que contó con la colaboración de más de 15 empresas y organismos patrocinadores de la localidad.La fiesta se realizó ayer por la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones Anitas, en donde los asistentes fueron agasajados con tamales, dulces, postres, y 550 regalos para sus hijos; así como la rifa de 10 bicicletas, dos refrigeradores, una lavadora y dos aspiradoras, entre otros premios.También se realizó una pastorela, a cargo del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, y con espectáculos de payasos y música por parte de mariachi y bandas norteñas.El sacerdote Aurelio Saldívar De Luna, párroco de la Iglesia Santa Cecilia y coordinador de la Pastoral del Trabajo, dijo que este es el espíritu de la navidad.“Mi mensaje es que abramos el corazón sobre todo a aquellos que lo hemos cerrado por orgullo, por soberbia, por vanidad, por rivalidad o por muchos rollos que venimos muchos a cargar”, dijo.En la fiesta, se reunieron los hijos e hijas de personas que se encuentran en prisión, así como usuarios de más de 15 comedores de la comunidad y asistentes de parroquias ubicadas en colonias catalogadas como donde se registra pobreza extrema.“Estamos muy felices porque quizá, éste será el único tamalito que coman algunas gentes esta Navidad”, dijo Korety Grijalva, quien es voluntaria de un comedor comunitario ubicado en la colonia Melchor Ocampo.La mujer expresó que estaban muy agradecidos por el gesto, pues algunas familias ni siquiera soñaban con un festejo debido a no poseer recursos suficientes como para poder desarrollarlo.“Traigo a todos mis ‘comensalitos’ porque está es una verdadera Navidad diferente. Estoy muy feliz porque está toda mi gente y solo les digo que muchas gracias”, dijo.Por su parte, el párroco recordó que su iglesia aún cuenta con la campaña de Apadrina una Familia, que consiste en comprarle una cena navideña a un hogar en donde no cuenten con el dinero para poder hacerlo.“En la parroquia seguimos con lo que es la adopción de familia, si alguien quisiera adoptar una que se comunique conmigo”.Para ello dejó el teléfono celular 656(1)87-79-56 y el de la parroquia que es 614-67-26 en el que serán atendidos en horario de oficina.“Que se comuniquen con nosotros, les diremos el número de familia que les corresponde, sus datos, para que este 24 nos acompañen a visitarles en las colonias más pobres de nuestro territorio parroquial. Que se abran a la gracia, que dejen al Emmanuel, al Dios, con nosotros habitar, para que nazca no en un pesebre sino en el pesebre interno que es nuestro corazón”, dijo.Consiste en comprar una cena navideña• Iglesia Santa Cecilia 614-67-26• Celular 656 187-79-56

