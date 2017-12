No hay suspensión de clases por clima: Educación

La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte informa que para este lunes 18 de diciembre no hay suspensión de clases por situación climática; sin embargo, queda a consideración de los padres el llevar o no a sus hijos a los planteles.La titular de la dependencia, Judith Soto Moreno, informó que serán los padres quienes determinen si llevan o no a sus hijos a clases este día.Dijo que las escuelas permanecerán abiertas y docentes listos para recibir a los alumnos.“Es importante que los padres y madres tomen la mejor decisión en cuanto el bienestar de sus hijos, donde también es importante considerar el estado de las calles y el método de transporte que utilizan para llegar a sus instituciones”, expresó.Mencionó que si deciden llevarlos a clases es importante salir con mayor tiempo de anticipación, ya que por las lluvias no es recomendable imprimir mayor velocidad al transitar por las arterias, así como cuidar a los otros niños que hacen su recorrido a pie.Señaló que al llegar a la escuela es importante hacer el ascenso y descenso en los lugares delimitados, no estacionarse en doble o triple fila y hacer caso a las reglas de Tránsito.“Es importante también llevarlos bien abrigados y evitar los cambios bruscos de temperatura.En caso de que decidan no llevarlos, no se impondrán faltas, pues se sabe que las condiciones no son las mejores”, expresó.