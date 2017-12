Las frías temperaturas incrementaron de una semana a otra los casos de hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras en Chihuahua, indica un reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.Hasta la semana epidemiológica número 47, la autoridad había informado sobre dos cuadros de hipotermia registrados en la entidad, pero, durante la semana número 48, que va del 3 al 9 de diciembre, esta cifra subió a cinco.Según la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la dependencia, en el mismo lapso el número de personas con intoxicación por el gas que resulta de la combustión inherente a los calefactores se elevó de 10 a 34 con una defunción.En otros términos, este panorama implica un aumento del 240 por ciento.En este rubro, con el 61.8 por ciento de los casos del país, Chihuahua supera a todos los demás estados de México y además es hasta la presente temporada invernal, que estadísticamente inició a principios de octubre pasado, el más afectado por las temperaturas naturales extremas (TNE).De hecho, sólo en Chihuahua han ocurrido quemaduras por temperaturas congelantes, detalla el reporte epidemiológico.Después de este, otros estados afectados por la contingencia invernal son San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Tlaxcala en ese orden.En contraste, la entidad continuaba hasta el 14 de diciembre del año en curso sin un solo caso de influenza, a diferencia de San Luis Potosí, Coahuila, Colima, Guerrero, la Ciudad de México y Michoacán, que son algunas de las que reportan elevados números de contagios.De acuerdo con la DGE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado hasta ahora mutaciones relacionadas con cambios antigénicos ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de la influenza.Tampoco ha detectado la existencia de resistencias de las distintas cepas del virus al oseltamivir, el fármaco utilizado para su tratamiento.Para evitar contraer influenza o ser víctima de las temperaturas naturales gélidas, autoridades emitieron una serie de consejos preventivos.Entre ellos están evitar los cambios bruscos de temperaturas; abrigarse utilizando gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos; consumir alimentos y complementos ricos en vitaminas C y D, líquidos y lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia.Otras sugerencias son estornudar sobre un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo, sin hacerlo nunca sobre las palmas de las manos; cubrir los lugares por donde puedan colarse corrientes de aire frío y no permanecer en lugares donde haya humo de cigarro.

