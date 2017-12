Nacimiento en la palma de la mano

María, José y el niño Jesús caben en la palma de la mano. José Calderón, quien es artesano, hace esto posible.Aunque las figuras hechas con chaquira y a mano son pequeñas, su elaboración tarda dos días por los detalles de cada personaje, explica José.Originario de Guadalajara, el artista radica en Ciudad Juárez desde hace 40 años y desde entonces se mantiene vendiendo las diminutas piezas que confecciona.Para llegar al cliente se adapta a cada época, y en ésta tiene los mini nacimientos y nochebuenas.En su arsenal todavía conserva un pequeño ataúd con un esqueleto dentro, que hizo referente al Día de Muertos.Ponerles precio es difícil, cuenta José, de 60 años, pues no sólo implica un valor monetario, sino horas y hasta días enteros de trabajo.Según su complejidad los vende en 20 o 40 pesos. En el caso del nacimiento consideró como una tarifa justa 250 pesos.“La gente no compra, pero esto no se hace en un ratito”, dice sin dejar de trabajar.Explica que para llegar al producto final debe hacer las partes por separado, para poder detallarlas y al final las une para formar ya sea una libélula, una lagartija o a María.Actualmente vive con una de sus hijas. Los demás están ya casados y la artesanía lo mantiene vigente.El espacio donde trabaja es tan angosto que incluso a sus reducidas creaciones les falta dónde acomodarse. Entre las que más se destacan son el nacimiento y una víbora.Otras, como alacranes y lagartijas, sobresalen por los colores de la chaquira con que fueron hechas.Ya llegado diciembre y a unas semanas de la Navidad quienes lo conocen le encargan nacimientos, asegura José.Si bien considera que lo que él hace no se valora, se aferra a dicho oficio, el cual lleva prácticamente en la sangre, pues su familia se dedicó por generaciones a ello.Regularmente se encuentra en la avenida Juárez o en diferentes puntos del Centro Histórico, por donde se mueve con una pequeña mesa, la chaquira y lo que necesita para armar cada figura.El artesano, de 60 años, se adapta a la temporada, y en ésta, también crea nochebuenas

