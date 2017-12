Un grupo de docentes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) interpusieron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para defender su libertad de agremiarse a cualquier sindicato.Lo anterior, luego de presuntas amenazas y destitución injustificada por pertenecer a la Delegación D-II_152 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en lugar del Sindicato de Trabajadores de la UTCJ, acusan.“A la administración no le conviene un sindicato que cuestione los recursos que recibe la universidad, y por eso impulsaron la creación de uno nuevo”, dijo Raymundo Escalante Vela, catedrático y líder de este grupo.Lo anterior deriva de una serie de inconformidades que han estado manifestando desde el año anterior, algunas de las cuales refieren al cese de prestaciones que no les han sido entregadas, tales como son becas de estudio.Escalante Vela indicó que tan sólo en lo que va de esta semana, han cesado al menos a siete maestros y una profesora encargada de biblioteca, por no ser afines a la administración escolar.“Justo antier (jueves) pusimos la denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y al día siguiente no se me dio un nuevo horario de clases, eso significa que me han cesado sin siquiera avisarme. Eso fue una represalia por esta acción”, dijo.Entre las cosas con las que no están de acuerdo, es con la asignación de nuevos profesores, que sin tener años de experiencia laboral e incluso siendo recién egresados de ingeniería, han desplazado a maestros cuya antigüedad va de los 5 a los 15 años.Además, dijo que hay irregularidades, como un alza de salario que está presupuestada por el Gobierno federal y que debió haber llegado desde febrero, y apenas llegó en noviembre, así como la suspensión de recursos como lentes, libros y material de actualización profesional.Al respecto, el portavoz de la institución, Luis Alberto Orozco, dijo que había libertad por parte de los empleados de la UTCJ para pertenecer a la asociación sindical que quisieran.Informó que han existido recortes en las horas clase o materias, pero que estos se han realizado con base al desempeño de los propios maestros y la demanda estudiantil, pues el número de alumnos sube y baja en cada cuatrimestre y no permanece estable. (Karen Cano)