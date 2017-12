El presidente electo de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), Víctor Edgar Villegas Baray, quien se encargará de conducir el proceso comicial local, aseguró que no titubeará en su desempeño y no favorecerá a ningún actor político, porque su único compromiso es con la ciudadanía y la democracia, de trabajar por unas elecciones limpias.“Tenemos una responsabilidad enorme con la ciudadanía y vamos a conducirnos en todo momento con absoluta honestidad, transparencia, con un irrestricto apego a las normas jurídicas y a la democracia, no vamos a titubear en el sentido de que se va a estar en ningún momento favoreciendo a nadie”, subrayó.Sin afán de enemistarse con los partidos políticos o los ciudadanos que en su momento se postulen como independientes a los cargos de elección popular, Villegas dijo que sólo busca puntualizar que no cederá a presiones de nadie y que los resultados de la elección dependerán exclusivamente de los candidatos.“Los partidos y actores políticos pueden estar muy claros de nuestra transparencia y profesionalismo, nuestra función no es ayudar ni perjudicar a ningún partido ni a ningún candidato, nosotros nomás vamos a organizar el proceso electoral, pero los resultados del triunfo depende de ellos”, expuso.En entrevista con El Diario a unos días de asumir la presidencia del órgano electoral local, el abogado con amplia trayectoria académica afirmó que si bien es la primera vez que se postula por un cargo electoral, porque sólo ha participado como secretario y presidente de casilla en procesos anteriores, su designación obedece exclusivamente a sus propios méritos y no por recomendaciones.“Sentí que tengo la capacidad, por eso me animé a postularme por el cargo, no fui recomendado absolutamente por nadie, por ningún partido, por ninguna persona. He participado para magistrado, para juez en el área civil y de igual manera siempre he ido con la bendición y respaldado únicamente con mi presencia y capacidad académica y profesional”, afirmó.Además, comentó que decidió participar por una convicción ciudadana ante las condiciones en las que se encuentra el país.Con ello, consideró que la ciudadanía puede tener plena confianza de que su actuación y la de los consejeros que conformarán la AMEJ serán con honestidad e imparcialidad, porque el reto y la responsabilidad de conducir la primera elección concurrente en Ciudad Juárez “es enorme”.Esto, detalló, porque en un mismo proceso los ciudadanos votarán para elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, presidente municipal, síndico y diputados locales.“Tenemos una gran carga de responder a la ciudadanía y democracia del país, es el gran esfuerzo que tenemos que hacer no solamente de llevar unas elecciones limpias, honestas, sino además convencer a la ciudadanía que esto es una verdadera democracia, por eso es un doble reto”, expresó.Sobre todo, agregó el exdirector del Programa de Licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde es catedrático desde hace 24 años, porque el país está inmerso en una situación social, política y económica con mucha ebullición.Villegas Baray, quien hoy y mañana estará en la ciudad de Chihuahua para asistir a un curso de capacitación junto con la secretaria de la Asamblea, Gabriela Hernández de la Torre, comentó que previo a iniciar funciones convocó a los consejeros electorales designados a una reunión para conocerse, trazar un proyecto conjunto y poner las reglas en claro de que trabajarán con apego a la legalidad.La Asamblea quedará conformada por Carlos Álvarez Gutiérrez, Cecilia Sarabia Ríos, Eric Villalobos Castro, Eunice Carlos Macías, María Ramona Valenzuela Prieto y Saúl Óscar Osollo Muñoz, quienes fueron designados por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) como consejeros electorales.Villegas mencionó que el órgano electoral local se instalará el miércoles 20 de diciembre en un salón del Hotel Lucerna, en un horario por confirmar, y después operarán en la sede local que el IEE rente para estos comicios.Villegas Baray es originario de Ciudad Juárez y tiene 49 años de edad. Es catedrático de la UACJ, donde imparte las materias de Derecho Procesal y Derecho Mercantil, y ejerce como abogado en un despacho jurídico con especialidad en litigio mercantil, laboral, civil y familiar.Cuenta con cinco maestrías: una en Ciencias Jurídicas y otra en Derecho Empresarial, por la UACJ; en Procuración y Administración de Justicia, por la Universidad Autónoma de Chihuahua; en Derecho Civil, Mercantil y Judicial por el Tribunal Superior de Justicia del Estado; y Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, por el Instituto Nacional de Estudios Superiores Constitucionales y Penales (Indepac).Actualmente está por obtener el doctorado en Derecho con orientación en Constitucional, Derechos Humanos y Penal, por el Indepac.En la década de los 90 fue jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y jefe del Departamento Jurídico en Infonavit. (Gabriela Minjáres / El Diario)