Un fondo federal de más de 9 millones de pesos se puso a disposición de instituciones que trabajan a favor de los migrantes.El recurso repartido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado servirá para atender una ola de indocumentados centroamericanos que creció en las últimas semanas, dijo el titular de la dependencia Víctor Quintana Silveyra.Los organismos beneficiados en Ciudad Juárez son la Casa del Migrante con 4 millones 177 mil 923.39 pesos, y el albergue México Mi Hogar, con 2 millones, mientras que la Casa del Migrante Mayor, de Ojinaga, con un millón de pesos.Mientras al rubro de apoyo a las actividades que fomentan el autoempleo de la dependencia, 2 millones, y para capacitación para las actividades que generen autoempleo 500 mil pesos.La Secretaría se adjudicó además 9 mil 687 pesos para acciones de fiscalización de esos recursos. La partida suma en total 9 millones 687 mil 610.39 pesos.El dinero servirá a los refugios para dar hospedaje, alimento y pagar transporte a los migrantes que reciban durante el año, indicó Silveyra.La firma del convenio sólo se concretó ayer con la Casa del Migrante puesto que su director, el padre Javier Calvillo, fue el único autorizado legalmente para suscribir el acuerdo.Las otras dos instancias lo firmarán en los días siguientes, aunque el dinero lo entregará la Secretaría de Hacienda hasta 2018, año en que podrán ejercerse los recursos, se informó.El secretario dijo que hasta hoy no ha llegado la ola masiva de deportaciones que se esperaba ante las políticas migratorias del presidente del país vecino Donald Trump; pero afirmó que lo que sí preocupa es un incremento de centroamericanos que están llegando a la ciudad con la mira a cruzar ilegalmente a Estados Unidos.“Me está preocupando más la llegada muy apreciable de migrantes extranjeros que vienen desde el sur, veo muchos migrantes hondureños, nicaragüenses, haitianos, y eso me está preocupando”, expuso el funcionario estatal.El padre Calvillo mencionó que el albergue ha estado recibiendo un promedio de 500 migrantes por mes, aunque, dijo, sin embargo, que la cifra ha bajado en este último trimestre del año.La Secretaría de Desarrollo Social inició en noviembre una auditoría a los recursos federales que se le asignaron en el 2016 a la Casa del Migrante, sobre lo cual, Quintana dijo que todavía sigue en proceso esa operación.No obstante que, señaló, no dejarán de otorgarle recursos a la organización porque no son una instancia sancionadora.

