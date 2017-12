Usan la música como incentivo para estudiar

Cargando

Menores de edad que estudian en la Escuela de Música Gregorio Magno, institución creada por la Fundación Juntemos Nuestras Manos, ofrecieron ayer un recital navideño a sus familias en la Casa de la Cultura del Colegio de Bachilleres, ubicada en el gimnasio del Parque Central.Lo anterior, con el fin de demostrar lo aprendido durante los últimos meses y como parte de un proyecto especial que pretende, por medio de la música, incentivar sus ganas de seguir estudiando.“La finalidad es contribuir a los jóvenes para que por medio de la música se retiren de la violencia, la deserción escolar, y evitar la deserción escolar”, dijo Óscar Limón Alonso, presidente de la fundación.Mencionó que las clases comenzaron desde abril, y que se espera que el próximo enero 2018 se vuelva a abrir la convocatoria para recibir a más alumnos.“La finalidad es que se enamoren de la música, y por medio de ella promover los valores. Tenemos ahora 24 jóvenes, ellos están becados, no se les pide ninguna inscripción ni nada para ingresar a alguna de las clases de violín, chelo y piano”, dijo.Por su parte, Salvador Valle, maestro de violín, dijo que espacios como este ayudan a la formación durante la adolescencia, y fomentan la inclusión.“La música despierta la sensibilidad, todas las artes complementan la educación formal y tradicional, y como en las escuelas no se da o se da muy poco, quisimos abordarlo. Cualquiera puede venir, no pedimos ningún requisito, es un espacio de esparcimiento”, dijo.La Fundación Juntemos Nuestras Manos tiene 2 años laborando en diversas actividades de impacto en la comunidad juarense.Entre estas, se encuentran principalmente diversas participaciones en Ferias de la Salud, en donde apoyan en la compra de medicamentos a personas que no cuentan con el recurso para ello.En Facebook: Visite Fundación Juntemos Nuestras Manos

