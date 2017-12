Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró al hondureño Joel David Puentes Romero apodado “El Machetero”, culpable de haber violado a una niña de cinco años y la próxima semana lo sentenciará.El veredicto condenatorio fue emitido la tarde del jueves pasado por el titular de un Tribunal de Enjuiciamiento unitario presidido por el juez Andrés Barrera Rubio.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género en contra de “El Machetero”, se estableció que la madrugada del 14 de junio del 2015 Puentes Romero sacó a la víctima de cinco años de edad –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– a través de una ventana de su casa y la llevó a una vivienda deshabitada junto a la primera propiedad y ubicada en la colonia Parajes del Sur, para violarla.Esa misma madrugada la madre se levantó para ir al baño y vio una sombra junto a una ventana y al asomarse observó que era su hija quien trataba de entrar a la propiedad.La madre también le preguntó a su hija qué estaba pasando y ésta le respondió que un hombre se había metido a la casa y la había sacado a través de una ventana para llevarla a otra vivienda y tocarle sus partes íntimas.Por lo que la mamá tomó un bat y salió en busca del agresor pero no lo encontró y optó por llamar al número de emergencia.Puentes Romero fue detenido hasta noviembre del 2015. Contra él pesa la acusación directa de la víctima a quien le fueron mostradas varias fotografías y entre estas lo reconoció y resaltó que recordaba los cuernos que él tiene en la frente, que en realidad son cicatrices de tatuajes borrados.La mamá de la víctima también reconoció a Puentes Romero como la persona que vivía en unas tapias aledañas a su hogar.En la etapa de alegatos de clausura, la abogada defensora de “El Machetero” le dijo al juez que la niña cambió en varias ocasiones la descripción de su agresor. La pequeña señaló que ese día tenía “chiquitos los ojos” porque estaba dormida cuando la sacaron de su recámara y que al violador lo vio güero y gordo, después que era gordo y negro y después que era de tez blanca.La abogada defensora también expuso al Tribunal que el MP hizo una investigación ineficiente porque pudo haber obtenido prueba científica y la dejó de lado. Del cuerpo de la niña, médicos de las Fiscalía obtuvieron tres muestras de material biológico pero no las procesaron, no se practicaron las pruebas genéticas.

