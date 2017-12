Niños de preescolar que viven en zonas de la ciudad que presentan altas incidencias de delitos recibieron ayer pláticas sobre la violencia y el ‘bullying’, mientras se divirtieron en una posada que les ofreció la organización civil Rosas Mexicanas, Fincando Esperanzas.Los cerca de 100 menores que acuden al Jardín de Niños Chihuahua, ubicado en la colonia Francisco I. Madero, recibieron de la coordinadora de la Defensoría Pública Civil y Familiar del Gobierno estatal, Catalina Vázquez, una charla sobre la prevención de la violencia.Algunos de ellos son tan pequeños que aún no comprenden mucho el tema pero es importante prevenirlo, dijo Mardia Astorga, presidenta de la asociación.Daniel Fernández, de seis años, uno de los alumnos que acudieron a la posada, dijo que no sabe lo que es el ‘bullying’, pero afirmó que lo que sí sabe es que no debe burlarse de sus compañeros “porque es malo”.Astorga dijo que la asociación ha trabajado durante el año con 16 preescolares en polígonos conflictivos por la inseguridad en la ciudad, para prevenir la violencia desde la niñez.“Detectamos determinados casos de violencia e involucramos a los mismos afectados, así se seleccionan las escuelas a las que apoyamos”, expuso.Comentó que en el proceso también se trabaja con los padres de familia, para ir resolviendo problemáticas que con el crecimiento de los menores se pueden ir agravando.También visitan centros comunitarios, añadió.“A esa edad los niños son esponja y ellos son quienes quizá cuando ya no estemos aquí, se lleven el recuerdo de que hubo alguien que se preocupó por darles unos minutos de alegría”, expresó la activista.En la posada, los niños jugaron futbol y los ganadores se llevaron un trofeo, además se les entregaron juguetes como regalo de Navidad, se informó. (Javier Olmos)

