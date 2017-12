Ven en acuerdo binacional ayuda en combate a violencia

Autoridades y expertos en migración prevén que la alianza de México con Estados Unidos para desmantelar el narco ayudará a combatir la violencia que se vive.El subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, indicó que “vemos bien coordinarnos, articular los esfuerzos y compartir la información. De entrada nos parece que tenemos que apoyarnos ambos gobiernos en un tema que nos hace daño a los dos países”, abundó.El funcionario recordó que hay dos niveles de coordinación con Estados Unidos funcionando actualmente, uno entre autoridades federales de ambos países y otro entre gobiernos locales.“Nuestra Policía está en contacto permanente con el Condado de El Paso y el estado de Texas, se intercambia información sobre aspectos de seguridad de ambos lados de la frontera. Se tiene una coordinación muy estrecha”, agregó.Sin embargo, esta semana los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron ir más allá al plantearse como objetivo, desmantelar los cárteles transfronterizos.“Requerimos compartir información para saber qué están haciendo las organizaciones en Estados Unidos para ser contundentes en su desmantelamiento”, dijo el procurador general interino de México, Elías Beltrán.La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que el acuerdo busca “ayudar a ambos lados a entender mejor las amenazas y tal vez a entender quién es blanco de esa violencia”, generada por el crimen organizado.Expertos en migración y seguridad celebraron la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones delictivas trasnacionales, pero cuestionaron la capacidad del primero para ser totalmente transparente.Rodolfo Rubio Salas, catedrático del Colegio de Chihuahua (Colech), consideró que se trata de un recordatorio de acuerdos que ya existen pero que se refrendan.“Quizá no se había tenido una reunión de este tipo con la nueva administración de Estados Unidos, pero es reafirmar las alianzas que ya están acordadas y que se han ido perdiendo en el camino por desconfianzas entre los dos países”, dijo.Para el criminólogo Óscar Máynez Grijalva, en la actualidad, el crimen organizado no puede ser considerado de otra forma más que como una entidad trasnacional.Desde su apreciación, como cualquier nación por sí misma está limitada para combatir al narcotráfico y las otras actividades delictivas, la cooperación es indispensable.“El problema es que México no se rige por el estado de derecho”, señaló. “La ley se aplica en forma parcial o no se aplica. Esa impunidad promueve que haya mucha corrupción oficial y no sé qué tan dispuesto esté México a ser transparente con el gobierno de Estados Unidos”.El secretario de Seguridad Pública de esta frontera, Ricardo Realivázquez Domínguez, dijo que se mantienen acciones permanentes contra los grupos delictivos que operan en Juárez.“Es algo que no podemos dejar de lado ya que nos afectaría muchísimo. De manera frontal hemos atacado el narcotráfico, más de los que como municipio nos corresponde”, expresó.“Para muestra están los aseguramientos de grandes cantidades de armas y droga”, aseguró.En Ciudad Juárez han sido asesinadas 925 personas desde que el gobernador Javier Corral Jurado y el alcalde Armando Cabada asumieron los respectivos cargos de elección popular en octubre del 2016; 735 crímenes corresponden al 2017.Sólo de enero a noviembre del año en curso 424 personas han sido privadas de la vida por proyectil de arma de fuego, armas que en su gran mayoría fueron ingresadas de contrabando de Estados Unidos.La Fiscalía General del Estado, responsable de la investigación del delito de homicidio doloso y persecución de los probables responsables, ha sostenido que la mayoría de los crímenes en esta frontera fueron cometidos por los integrantes de los cárteles de Juárez y Sinaloa en disputa por los puntos de venta de droga al menudeo. (Juan de Dios Olivas / Fernando Aguilar / Luz del Carmen Sosa / El Diario)

