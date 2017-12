Cargando

Alexis David es un niño de seis años que no puede crecer y jugar como la mayoría de los pequeños de su edad, y Beatriz, una mujer de 23 que no disfruta su maternidad a plenitud.Con un tumor en el cerebro, el menor lucha contra una enfermedad que nadie esperaba y Beatriz lleva a cuestas la angustia que le hace sentir el tener que procurar ella sola el bienestar de su hijo en la prolongada lucha contra el cáncer.En esta constante batalla, los dos se mantienen en una permanente búsqueda de sangre que él necesita como parte de su tratamiento.Hacen de todo: recurrir a familiares, publicar avisos en las redes sociales y pedir ayuda en organizaciones de apoyo como la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).“En un principio mi duda fue: ¿por qué le habrá pasado esto?”, recuerda la mujer. “Los doctores me dijeron que era mala suerte, simplemente. No tenemos antecedentes con cáncer. Pero pusimos la fe en Dios y nada más”.La historia de Alexis David no es diferente de las de otros pacientes que han sido diagnosticados con cáncer.Tan sólo el año pasado, 445 niños y adolescentes de entre uno y 17 años en Chihuahua recibieron un diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad, de los que 28 corresponden a Ciudad Juárez, detallan cifras del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de la Secretaría de Salud federal.De acuerdo con esta fuente, en esta ciudad fronteriza cinco fueron mujeres de 1 a 9 años y seis de 10 a 17 años, mientras que, del resto, 1 es un hombre menor de uno, doce están entre el año y los 9 y otros cuatro entre los 10 y los 17.El cáncer que sufre Alexis pasó inadvertido hasta que el niño comenzó a sentir intenso dolor de cabeza y vómitos.Su madre recuerda que el diagnóstico inicial fue una sinusitis, que luego fue descartada tras radiografías y resonancias que confirmaron el tumor.Desde la perspectiva de Beatriz, aun cuando al pequeño le resta sólo una quimioterapia, haber atravesado por el proceso entero a lo largo de un año fue una tarea titánica.“Ha sido muy triste y muy difícil verlo sufrir a él, cada que lo pican, cada que tienen que hacerle estudios”, sostiene. “Pero nos hemos puesto en las manos de Dios y eso es algo que nos ayuda mucho a nosotros, el confiar en él”.Conseguir la sangre que requieren ha sido una labor igualmente dura, de modo que la madre apela a la solidaridad de la comunidad y pide ayuda.Las personas que deseen apoyarlos pueden comunicarse con Beatriz al teléfono (656) 104-3179.Yo sé que mucho se niegan hasta por el miedo a la aguja, pero es muy importante. Nunca se sabe cuándo puede ocuparse y necesitar la ayuda de alguien más. Es triste no tener la ayuda que esperas tener”, dijo. (Fernando Aguilar / El Diario)* En 2016 diagnosticaron 445 menores con cáncer en el estado* Las edades fluctúan entre uno y 17 años* Del grupo, 28 pacientes corresponden a Ciudad Juárez* 5 son mujeres de 1 a 9 años y 6 de 10 a 17 años* 1 es hombre de menos de 1 año, 12 de 1 año a 9 y 4 de entre 10 y 17Fuente: Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de la Secretaría de Salud federal(Para apoyar a Alexis puede llamar al (656) 104-3179)

