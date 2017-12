El Municipio pedirá permiso a la Aduana para vigilar los puentes internacionales eventualmente y evitar contratiempos con los franeleros, ambulantes y conductores, dijo ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Agregó que esas áreas son federales y para entrar la Aduana tiene que autorizarlo.“De cualquier forma, a mí me interesa que no ocurran ese tipo de cosas, platicaré con el administrador de la Aduana y estaremos muy atentos, nada más necesitamos la autorización para no incurrir en alguna ilegalidad y en cuanto la tengamos entraremos”, declaró.Explicó que en dado caso los policías no podrán estar de manera permanente en los puentes e hizo un llamado a la conciencia de los usuarios para ser tolerantes y esperar los tiempos de cruce sin violencia.“Lo que no podemos permitir es que haya este tipo de actos violentos en cualquier parte de la ciudad, pero tenemos que tener la anuencia de parte de las autoridades federales”, dijo.Aseguró que la autoridad actuará en consecuencia en los casos en que se usen esos espacios de manera ilegal, incorrecta o inclusive para delinquir.Esta semana usuarios de los puentes internacionales denunciaron agresiones por parte de franeleros, vendedores ambulantes y personas que se atraviesan para bloquear las líneas que van de Ciudad Juárez a El Paso para permitir que ingresen otros vehículos.A través de la página de Facebook Reporte de Puentes, se difundieron varios videos de los casos, el último de ellos grabado en el puente Paso del Norte, donde un automovilista se involucró en una pelea a golpes con un franelero sin que ninguna autoridad mexicana interviniera.En la grabación se aprecia al conductor de una camioneta siendo hostigado por un vendedor ambulante quien pone sus pertenencias en el suelo para después abrir la puerta de la unidad y liarse a golpes con el usuario del puente.Administradores y usuarios de la página Reporte de Puentes señalan que esta situación es cotidiana y es ocasionada por los automovilistas que no quieren hacer fila y se meten a la fuerza con ayuda de los limpiavidrios y vendedores, a quienes les dan propina.

comentarios

