Lucha madre por recuperar a su hijo

Desde hace siete meses una madre intenta recuperar a su hijo de 11 años de edad, presuntamente sustraído de su lado por el padre del menor, aunque el juzgado Quinto de lo Familiar del sistema tradicional le otorgó a ella la guarda y custodia.Angélica Enríquez Romero denunció que el pasado 2 de mayo Juan Carlos Ramírez de Santiago se presentó en el colegio del niño y se lo llevó. Desde esa fecha no le permite verlo, sólo en una ocasión pudo hablar con él durante menos de un minuto; además, indicó, el tutor lo ha ocultado e incluso no permite que el pequeño asista a la escuela.“En esa fecha me mandó un mensaje diciéndome que lo iba a llevar a desayunar para celebrar el Día del Niño, yo me negué pero él lo sacó del plantel y no lo he vuelto a ver porque él no me permite verlo y se esconde. El 11 de mayo se interpuso la denuncia por sustracción y también solicité la recuperación de mi hijo ante un juzgado Familiar pero él se esconde, hemos ido con actuarios y no lo encontramos”, expuso Enríquez.La guarda y custodia le fue otorgada a Enríquez Romero en el 2015 al disolverse el matrimonio con Ramírez y como parte de los acuerdos a los que se llegaron en el expediente 1949/14.Romero explicó que después de que Ramírez se llevó al niño, en el Juzgado Primero de lo Familiar por Audiencia se radicó el expediente relativo a la solicitud de recuperación.Ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte se querelló por la sustracción y se inició una carpeta de investigación con número de caso único 16062 y otra por el ilícito de omisión de cuidados que recayó en el caso único 37-2017-3581.Pero nada de esto ha avanzado.“Es un delito el que está cometiendo, no lleva al niño a la escuela. En el colegio al que asistía estuvo inscrito hasta octubre. Después él lo registró en otra escuela, yo hablé personalmente con el director y me dijo que el niño no asiste a clases, ni lo conocían y lo dieron de baja”, afirmó.Continuó: “Después él lo inscribió en la primaria México y Lealtad y luego lo cambió a la primaria Antonio Rodríguez Pérez, donde maquillaron una boleta para calificarlo porque en el expediente no había nada de información, ni dirección, ni datos”.Angélica expresó su desesperación ante la indiferencia de las autoridades que le sugieren que ella busque negociar con el padre de su hijo en lugar de esperar avances jurídicos.“Me atan de manos porque no sé dónde ésta, me ponen domicilios, he ido, he estado afuera de esos domicilios esperando ver a mi hijo y no lo veo. Es muy desesperante que la justicia no haga nada”, agregó.