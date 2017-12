Aprehenden a chofer por violar a mujer en rutera

Un operador de transporte público fue detenido y acusado de haber violado a una mujer, a quien presuntamente interceptó cuando esperaba un camión para dirigirse a una planta maquiladora.Al sospechoso, Jorge Antonio Cerna García, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– declaró que el 14 de noviembre del 2016 como a las 10:50 de la noche se encontraba en la colonia Parajes de San José, esperando una unidad de transporte de personal que la iba a llevar a su trabajo en la planta Electrolux y al lugar arribó una unidad de color rojo de la que no vio el número.La afectada pensó que de la rutera iban a bajar usuarios pero no fue así. El operador descendió y la empujó hacia dentro. Enseguida comenzó a insultarla y ella le suplicó que la dejara ir, detalló la agente del Ministerio Público (MP) al dar lectura a la denuncia de la víctima.La representante social también refirió que Cerna García portaba una navaja que utilizó para amenazar a la ofendida al ordenarle que se desnudara y después la golpeó. Presuntamente Cerna tomó a la víctima del cabelló, le pegó en la espalda, la hincó y la violó atrás del fraccionamiento Valles y Fundadores.Después Cerna reinició la marcha del camión, manejó por unos minutos para luego aventar a la víctima de la unidad en circulación, pero antes le robó su celular. La ofendida estaba desnuda cuando fue arrojada del automotor y a unos metros de ella, el responsable de la agresión tiró la ropa y un teni.La víctima se vistió en la calle y caminó descalza hasta la casa de un familiar, en donde pidió ayuda a policías municipales, quienes pese a un operativo no encontraron al sospechoso.Contra Jorge Antonio Cerna García se emitió y cumplimentó una orden de aprehensión y ayer fue trasladado a la séptima sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce, para que una agente del MP le formulara cargos y diera a conocer la clasificación jurídica de los hechos.Después de la formulación de cargos, el juez les indicó a la fiscal y a la abogada pública penal que una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que en esa misma diligencia el MP debe dar a conocer al procesado todos los datos de prueba reunidos en su contra para que éste pueda defenderse.Hasta hace unos días los datos de prueba se presentaban hasta la audiencia de vinculación o no a proceso. Pero debido a la nueva jurisprudencia, ayer en el caso de Cerna la fiscal aportó todos los datos para acreditar la presunta responsabilidad y en la siguiente diligencia, programada para el próximo martes, la defensa presentará los testigos que considere necesario y el juez determinará si vincula o no a proceso al chofer. (Blanca Carmona)

