'Inefectivas, estrategias de seguridad'

La Mesa de Seguridad y de Justicia manifestó su preocupación por el alza imparable que sigue registrándose en el rubro de los homicidios dolosos, al contabilizar diciembre 49 casos en apenas 14 días, más los 81 cometidos durante noviembre.En la presentación que hizo ayer de los indicadores delictivos de noviembre pasado, la organización resaltó que la falta de recurso humano y material siguen haciendo inefectivas las estrategias que han impulsado autoridades para detener la violencia que se vive particularmente en Juárez.“Si no hay voluntad de reforzar las corporaciones, no se va a poder responder y vamos a continuar lastimosamente con los indicadores a la alza”, manifestó en la conferencia de prensa Astrid González, coordinadora del organismo.Señaló que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen pocos elementos preventivos y de investigación para responder al embate de los grupos delincuenciales.En los índices presentados por la Mesa de Seguridad, se resalta que de los crímenes registrados el mes pasado, 48 se cometieron con arma de fuego, 68 pertenecían a hombres y 13 a mujeres, además sólo dos de ellos se esclarecieron.“Esa es una situación que también nos preocupa”, dijo Isabel Sánchez, integrante de la organización ciudadana en el evento.Sánchez dijo que una gran parte de los asesinatos registrados se están relacionando con violencia intrafamiliar, pero no profundizó debido a que no tiene datos fehacientes que lo comprueben.Además de los homicidios, el robo de autos sin violencia se disparó de 195 a 222 casos durante noviembre, aunque el ‘carjacking’ bajó de 20 a 16 casos denunciados. Se recuperaron 159 vehículos en ese período, informó.La racha de tres meses sin denuncias se rompió al reportarse un caso por cobro de piso, también llamado extorsión, aunque la Mesa sólo se limitó a decir que se esperan los resultados de la investigación. Las últimas dos denuncias por este delito habían sido en julio.Mientras que se registraron 60 robos a tiendas de conveniencia, pero únicamente se presentaron ocho denuncias formales ante la Fiscalía estatal.En el apartado de secuestros se mantiene en ceros; y por otra parte, el robo a casa habitación sin violencia cayó de 133 denuncias a 75.“Aunque al parecer en algunos indicadores tenemos mejorías, el indicador con el que nos miden a nivel internacional es el de homicidios por cada cien mil habitantes, razón por la cual estamos preocupados y ocupados de este incremento en los delitos porque se tiene que hacer acciones efectivas para lograr bajarlo”, expuso Sánchez.La Mesa de Seguridad insistió en que la denuncia anónima es vital para que las autoridades ataquen los delitos, por lo que puso a disposición el número *2232, que es atendido directamente por ciudadanos integrantes de la agrupación.Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen un incremento del 29 por ciento del delito de homicidio doloso en Ciudad Juárez, comparativamente al 2016.En el presente año se han registrado 733 crímenes hasta el 13 de diciembre, mientras que del primero de enero al 31 de diciembre del 2016 se había cometido 521 asesinatos. (Con información de Luz del Carmen Sosa)

