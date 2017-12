Irrumpen municipales en multifamiliar y detienen a 16

Cargando

Policías municipales irrumpieron en los multifamiliares Las Arenas, para detener a 16 personas, seis de ellas mujeres, una de las cuales está embarazada, a quienes sometieron a golpes.En la intervención policial participaron unos 50 agentes en más de 20 unidades, quienes arremetieron contra los vecinos de las calles Tizoc y Loma Azul en supuesta búsqueda de drogas, aseguraron los quejosos.El motivo del arresto de las personas, según denunciaron públicamente los testigos, fue porque una familia que venía llegando de Delicias y tiene su domicilio en ese lugar, no permitió que les revisaran sus pertenencias al no fundamentar los oficiales el posible acto de molestia.La versión de la Policía Municipal refiere que un hombre que conducía un auto en forma incorrecta huyó cuando los agentes le marcaron el alto para una revisión; el guiador supuestamente corrió a una casa y otras personas en esa vivienda golpearon a un oficial –al que le quebraron los lentes– para protegerlo.De esta intervención dos personas fueron detenidas y consignadas por resistencia a particulares y seis más fueron arrestados por faltas administrativas, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mediante un comunicado de prensa.Los ciudadanos ya analizan presentar una denuncia penal por la probable comisión de los delitos de allanamiento de morada, daños en propiedad privada, abuso de autoridad y por dar información falsa ante el Ministerio Público, al asegurar que los hechos no ocurrieron como lo refiere la SSPM en el comunicado de prensa.“Ellos entraron sin orden de cateo y golpeando a todo mundo, cuando les reclamamos nos dijeron ‘a nosotros nadie nos hace nada, porque somos la autoridad’ y se llevaron detenidas a 16 personas”, dijeron los afectados.“Cuando los empezamos a cuestionar empezaron a golpearnos en vez de responder. (Armando) Cabada dice que tiene a la mejor Policía y no están capacitados. Los policías no están donde tienen que estar”, dijo un indignado vecino.Al parecer los vecinos no permitieron que los agentes revisaran lo que llevaban dentro de las maletas y eso derivó en un enfrentamiento a golpes, por ello los agentes pidieron apoyo de más compañeros.En total fueron 16 personas detenidas y la irrupción, sin orden judicial de los agentes a dos casas, en una de ellas ocasionaron destrozos.En la casa de la familia quedaron tiradas las sillas y las maletas con ropa que tenían.Familiares de los detenidos comentaron que van a interponer una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por lo que consideran un abuso de autoridad.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer su versión con relación a los hechos que públicamente fueron denunciados por una familia que habita en los multifamiliares Las Arenas y según los agentes la intervención fue motivada por un conductor, al que identificó como Jonathan Alexis S. M., de 21 años, que guiaba supuestamente en forma imprudente y ponía en riesgo su integridad física.Supuestamente este hombre de manera agresiva se rehusó a ser revisado y huyó hacia unos condominios donde Edson Fabián S. O., de 20 años, salió en su defensa obstruyendo la intervención policial para evitar que fuera detenido, así como demás familiares que alteraron el orden público.El boletín cita que los agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Loma Azul y Mitla, en la colonia La Cuesta, donde se percataron de un vehículo Caliber rojo 2007 conducido de manera imprudente.Cuando quisieron inspeccionar al chofer éste huyó y corrió a una vivienda donde salieron en su defensa varias personas, según el texto oficial.Sólo los detenidos hombres fueron consignados ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de resistencia a particulares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.