Identifican extraoficialmente a mujer asesinada en Camino Real

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la causa de muerte de la mujer asesinada y abandonada en Camino Real, el pasado 12 de diciembre, fue por traumatismo craneoencefálico severo.La necropsia reveló que la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía de 48 a 74 horas de muerte, según el cronotanato diagnóstico.La mujer ha sido identificada extraoficialmente como Margarita Medina de 45 años, quien cuenta con reporte de desaparición desde el 30 de noviembre del año en curso, según informó el Departamento de Policía en El Paso.Familiares de la víctima, con residencia en Denver, Colorado, se trasladan al Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez, donde se les ofrecerá el apoyo para la identificación, reclamo y traslado del cuerpo, dijo Carlos Huerta, vocero de la FGE.Margarita ha sido identificada por los tatuajes de rosas que tenía en el cuerpo y que coinciden con las características físicas de la mujer que el Departamento de Policía de El Paso reporta en sus redes sociales.Como se informó, la mujer asesinada y abandonada en la vialidad que ha adquirido fama de cementerio clandestino por el elevado número de cuerpos sin vida que ahí han arrojado, estaba semidesnuda en un arroyo ubicado al oeste de la estatua del Cristo Curiel, a un costado de la vialidad.Personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) informó que a simple vista no se le apreciaban huellas de violencia a la víctima, sin embargo, en el proceso de la necrocirugía se le observó un golpe contuso en la parte izquierda de la frente, lo que le causó la muerte.La víctima fue descrita como una mujer de 40 a 45 años de edad, aproximadamente, de complexión obesa y cabello color oscuro de 32 de centímetros de largo.La mujer vestía al momento del hallazgo una camisa color rojo de manga corta y las extremidades inferiores estaban envueltas en una cobija color azul de tamaño king size.El vocero de la FGE, Carlos Huerta, dijo que los familiares de una mujer reportada como desaparecida desde el 30 de noviembre en Denver, Colorado, se trasladan a esta ciudad para identificar a la víctima.El pasado 7 de diciembre la Unidad de Delitos contra Personas del Departamento de Policía de El Paso apoya a las autoridades del estado americano de Colorado para localizar a Margarita Medina de 45 años, quien fue reportada por su familia como desaparecida.La mujer hispana salió de su casa para viajar al área de El Paso y Ciudad Juárez y viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up marca Ford F150 con matrículas IKQ921 de Colorado.Se cree que Margarita Medina ingresó a esta frontera por el cruce de Santa Teresa desde el pasado 30 de noviembre y a partir de esa fecha su familia ya no logró comunicarse con ella a través de su teléfono celular.El Departamento de Policía en El Paso dijo que dada la naturaleza de la investigación no revelarían mayores detalles en torno a este caso, que ahora está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, informó la FGE.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.