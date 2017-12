Advierten sobre venta de autos con documentos falsos

El número de personas que compra vehículos sin percatarse que se los están vendiendo con documentos falsos, va en aumento.En lo que va del año, la oficina de Recaudación de Rentas puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 41 personas e igual número de vehículos detectados cuando se tramitaron las altas en el padrón vehicular, dio a conocer el titular de esa dependencia, Sergio Nevárez Rodríguez.Diez de los casos se registraron en lo que va del mes, de acuerdo con el funcionario“Fueron consignados ante la autoridad competente, tanto el propietario como los documentos y el vehículo. Desafortunadamente hemos puesto a disposición a madres de familia que vienen aquí con sus hijos”, añadió.Indicó que los documentos más falsificados son los pedimentos de importación que amparan la internación legal de la unidad a México y en menor medida las facturas de compraventa expedidas por las agencias de autos nacionales.En contraste, el módulo para verificar documentación y reportes de robo sin que implique alguna responsabilidad penal en caso de detectarse falsificaciones, sólo ha sido usado por 20 personas en el año, dijo.“Si piden al vendedor copias de la documentación para que sean revisados, si él sabe que están mal, no les da la copia”, indicó.El recaudador dijo que en estos casos, las personas que se presentan a realizar el trámite son consignadas a la Fiscalía General del Estado para que determine su situación legal, ya que no corresponde a Recaudación de Rentas deslindar responsabilidades.Sin embargo, indicó que para que los ciudadanos eviten ser víctima de estafas y se envuelvan en problemas legales, la oficina de Recaudación de Rentas ubicada en el exPueblito Mexicano mantiene en servicio un módulo de verificación de documentos.Ahí el interesado en adquirir un vehículo puede presentarse con copias, o bien, acudir con el vendedor para verificar la legal procedencia de la unidad.También en la FiscalíaLa Fiscalía General del Estado (FGE) también exhortó a los ciudadanos que pretenden adquirir un vehículo usado a particulares a que primero verifiquen la legitimidad de los documentos de la unidad y que ésta no cuente con reporte de robo.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dijo que la revisión de los documentos como el pedimento de importación y título, así como el número de serie, es un trámite gratuito que se realiza en un lapso de 10 minutos, por lo que invitó a los posibles compradores a que hagan uso de este servicio que ofrece la unidad especializada en investigación de autos robados.Expuso que para realizar el trámite es necesario que acudan el futuro comprador y el vendedor con los documentos y la unidad. De resultar la documentación falsa o con reporte de robo el Ministerio Público abrirá una carpeta de investigación y asegurará tanto el vehículo como los papeles.Sin embargo, el posesionario de la unidad como el futuro comprador no tendrán problemas legales al actuar de buena fe.En el caso de que todo esté en regla, el cliente obtendrá una certificación de la FGE de la legitimidad de los documentos para que, de comprar el vehículo, la Recaudación de Rentas agilice el trámite.“Exhortamos a los ciudadanos a que acudan al módulo de esta Unidad de Investigación Especializada, ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos para que tengan la certeza de la compra que realizaran y no pongan en riesgo su patrimonio y hasta su libertad”, dijo el portavoz.El horario de atención al público es de 9 de la mañana a las 3 de tarde y es totalmente gratuito el servicio.La verificación del número de serie en este horario incluye los reportes de robo de México y Estados Unidos, dijo el portavoz.Ruvalcaba Valadez dijo que este es el mes de mayor derrama económico y muchas familias se sacrifican para adquirir un vehículo importado, por lo que consideró necesario el evitar ser sorprendido por algunos vendedores de vehículos sin escrúpulos que ofertan unidades con documentos falsos o vehículos robados en el extranjero.

