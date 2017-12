Operan con impunidad 'franeleros' en puentes

Tres veces a la semana, Dania cruza a El Paso por el puente ‘Libre’ tomando la fila desde la avenida Lincoln, pero en ocasiones tiene que lidiar con los llamados “franeleros” que, además de acosarla por unas monedas, ayudan a otra gente a meterse a la línea.Es el mismo problema al que se enfrentan diariamente cientos de automovilistas: el acoso de los limpiavidrios que sin ningún tipo de restricción hacen de las suyas en los cruces internacionales.“Ven tu carro, limpian y ahí andan, no me gusta ser grosera pero tienes que portarte así para que entiendan. Y luego hasta se enojan porque no quisiste”, dice Dania Aveytia, quien ayer cruzaba en la mañana a El Paso, donde trabaja.A las 10 de la mañana, en la joroba del puente había autos intentando meterse a la fila para ingresar a Estados Unidos por la ‘Ready Lane’.Justo en ese punto un limpiaparabrisas se molestaba porque era fotografiado mientras con insistencia seguía limpiando el vidrio de un auto cuyo conductor no detuvo la marcha. El hombre lo persiguió unos metros hasta que desistió porque no le dieron propina.A través de la página de Facebook Reporte de Puentes se han difundido varios videos de agresiones por parte de los franeleros, vendedores ambulantes y personas que se atraviesan para bloquear las líneas, el último de ellos registrado ayer en el puente Zaragoza.En el material se observa a una persona con chaleco color naranja y el conductor que graba le reclama: “No porque te dé una feria lo vas a dejar meter”.Ante ello, el franelero advierte: “Deja de estarme grabando, pues… ¿quieres que te quite el teléfono o qué?”.Hasta el momento, las autoridades no han intervenido.El último operativo con la Policía Federal para retirar a pedigüeños, vendedores y franeleros se realizó en mayo del año pasado.El Gobierno municipal informó que “estaría dispuesto a brindar seguridad en los puentes de cruce internacional, siempre y cuando la solicitud la haga la Aduana de Ciudad Juárez, quien es la responsable de ese sector”.En un comunicado, la administración indicó que a pesar de que hay un comité de puentes fronterizos que se encarga de manejar los recursos que se obtienen por el uso de los puentes internacionales, debe ser la instancia federal quien haga la solicitud al Gobierno Municipal para que los elementos de Seguridad Pública puedan ingresar y proporcionar vigilancia.En declaraciones atribuidas al alcalde Armando Cabada, se dijo que se platicará con el administrador de la Aduana, José Francisco Rangel Mora, para no incurrir en ninguna ilegalidad, de manera que si las autoridades federales lo solicitan, elementos de Seguridad Pública podrán asegurarse que se mantenga el orden.“Es necesario que la población sea tolerante y comprenda que los tiempos de espera para ingresar a los Estados Unidos pueden ser prolongados, por lo que no puede resolver las diferencias a golpes”, subrayó.