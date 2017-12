El Gobierno del Estado cerró el Centro Comunitario Ampliación Plutarco Elías Calles para ampliar el Centro de Salud ubicado en ese mismo punto, lo que provocó inconformidad de los beneficiarios.A ese espacio asistían al menos 20 niños que tomaban talleres de gimnasia, baile, grafiti, electricidad y clases para menores de lento aprendizaje, dijo Beatriz Gómez, quien tiene tres nietos que acudían a ese lugar todas las tardes.“¿Por qué? Es un centro comunitario, no tienen por qué cerrarlo”, expresó. “Para eso se hicieron, para rescatar a los niños de las calles”.La vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, Linda Sepúlveda, confirmó que el espacio cerrado pertenece a la Secretaría de Salud, que lo usarán para la ampliación y por eso se solicitó la devolución.La Subsecretaría de Desarrollo Social informó en un comunicado que el Centro de Salud que opera en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles tiene un espacio insuficiente ante la alta demanda de personas que solicitan los servicios.“Hicimos un acuerdo con los Servicios de Salud para concluir nuestros talleres para adolescentes, jóvenes, mujeres, niñas y niños y aprovechar el período vacacional para reubicarnos”, refirió.La dependencia estatal expuso que “tenemos estos 15 días del período vacacional para buscar opciones dentro de la misma comunidad y estar en mejores condiciones de ofrecer nuestros servicios en esta colonia en un espacio más amplio”.Agregó que personal del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana se encuentra buscando en otros edificios que el Estado tenga por la zona o incluso en algunos particulares para reubicar el centro comunitario y retomar las actividades a partir del 6 de enero.Las familias de los beneficiarios externaron que no hubo previo aviso y desconocen hasta ahora si el cierre es definitivo.“Díganos a dónde dirigirnos para que no lo cierren”, manifestó Beatriz, de 43 años, cuyos nietos que van a segundo, cuarto y sexto grado de primaria acudían todas las tardes a tomar clases al lugar.Personal del Centro de Salud de ese punto dijo ayer a El Diario que eran pocas las personas que aprovechaban los talleres que ahí se ofrecían.“No lo usaban como era, no había encargados, el comedor nunca funcionó por falta de gente. Ese espacio le pertenece a la Secretaría de Salud de Chihuahua”, expusieron los trabajadores. (Javier Olmos / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.