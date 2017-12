Denuncian agresiones de franeleros y ambulantes

Cargando

Usuarios de los puentes internacionales denunciaron agresiones por parte de franeleros, vendedores ambulantes y personas que se atraviesan para bloquear las líneas que van de Ciudad Juárez a El Paso para permitir que ingresen otros vehículos.A través de la página de Facebook Reporte de Puentes, se difundieron varios videos de los casos, el último de ellos grabado en el puente Paso del Norte donde un automovilista se involucró en una pelea a golpes con un franelero sin que ninguna autoridad mexicana interviniera.En la grabación se apreció al conductor de una camioneta siendo hostigado por un vendedor ambulante quien pone sus pertenencias en el suelo para después abrir la puerta de la unidad y liarse a golpes con el usuario del puente, quien descendió sólo para recibir una andanada más de puñetazos y patadas.Sólo otras mujeres que se encontraban en el lugar intervinieron para exigir parar la pelea que se da justo en las inmediaciones de la joroba del puente.En la misma página se difunden más videos de incidentes violentos, uno de ellos subido el 24 de noviembre, grabado aparentemente en el puente Zaragoza, donde dos mujeres, una de ellas con un niño, descienden de su auto, bloquean la línea para pasar y después agreden al conductor que bloquearon subiéndose incluso al cofre de la unidad para golpear el parabrisas.Los administradores y usuarios de la página Reporte de Puentes, señalan que esta situación es cotidiana y es ocasionada por los automovilistas que no quieren hacer fila y se meten a la fuerza con ayuda de los limpiavidrios y vendedores a quienes les dan propina.En el caso de la agresión ocurrida en el Puente Paso del Norte, el alcalde Armando Cabada en su página oficial de Facebook, se desligó de la seguridad en los cruces internacionales y pidió a los usuarios que ya no le hicieran llegar los videos.“En relación al incidente (viral) de un evento registrado en el cruce internacional, les recuerdo que es zona federal y no compete al Municipio. En su caso el ofendido deberá interponer una denuncia. Pasaré una recomendación a las autoridades competentes. Ya no es necesario que me envíen ese enlace. Gracias”, escribió.Sin embargo, los puentes internacionales son administrados por el Gobierno del Estado, que el 31 de diciembre del 2015 recibió la concesión de parte de la Federación y todavía en mayo del año pasado realizó un último operativo con la Policía Federal para retirar a pedigüeños, vendedores y franeleros.Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, señaló que la zona donde están ocurriendo los hechos, entre las garitas y la línea divisoria, se encuentra bajo responsabilidad del Estado que tiene concesionados los cruces internacionales y reconoció que faltan guardias de seguridad o no hay en algunos cruces internacionales.Agregó que la situación ya fue abordada ayer por la mañana con Gobernación del Estado y se hará lo mismo con mandos policiacos de los tres niveles de gobierno para llevar seguridad a los usuarios en esas zonas.

