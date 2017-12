Ante los acuerdos de alianza que ayer se concretaron de última hora, hoy inicia la precampaña federal para que los partidos políticos elijan a sus candidatos a los cargos de elección popular que estarán en juego en ese ámbito: la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.De acuerdo con las coaliciones conformadas a nivel nacional, los partidos participarán en tres bloques: el primero por Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano; el segundo, por el Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA); y el tercero, por Morena, Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).Hasta ayer sólo se tenían en firme las precandidaturas a la presidencia de Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente, conformada por PAN-PRD-MC; la de José Antonio Meade Kuribreña, por PRI-PVEM-PNA; y la de Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, por Morena-PT-PES.Hasta ayer sólo se tenía en firme las precandidaturas a la presidencia de Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente, conformada por PAN-PRD-MC; la de José Antonio Meade Kuribreña, por PRI-PVEM-PNA; y la de Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, por Morena-PT-PES.Para las diputaciones federales y senadurías que le corresponden a Chihuahua no había precandidatos definidos.Los dirigentes de los partidos mencionaron que aun cuando saben que para la contienda federal se formalizaron las alianzas, la mayoría desconoce si el acuerdo incluye distritos electorales federales con sede en la entidad o por las senadurías.“Después de la sesión del Consejo Político, donde se aprobarán las alianzas y la plataforma política ejecutiva y legislativa para 2018, se darán a conocer el sentido de las alianzas, sabemos que trabajaremos con el Verde y con Nueva Alianza, pero no sabemos si vamos en todo, para los distritos electorales y Senado, tampoco cómo iremos en Chihuahua”, dijo Omar Bazán Flores, dirigente estatal del PRI.El Consejo Político del PRI aprobó ayer por la tarde en sesión extraordinaria celebrada en la Ciudad de México la alianza con el PVEM y PNA.Bazán agregó que esperarán conocer los términos del convenio, para saber si tiene impacto en la entidad y hasta enero publicarían la convocatoria para elegir a sus precandidatos a diputados federales en los distritos que les correspondan.También en enero, publicarían la convocatoria para la elección de candidatos a la senaduría, de la que hasta ahora sólo saben que la primera posición se asignó a un hombre y la segunda, a una mujer.De los nueve distritos electorales federales con cabecera en Chihuahua, el PRI contempla elegir en cuatro a sus candidatos mediante asamblea; y en cinco, por designación de la Comisión Nacional de Procesos Internos, pero hasta el momento no se han definido cuáles.En tanto, a partir de hoy que inicia la precampaña se concentrarán en el proceso interno de elección del candidato a la presidencia José Antonio Meade, a quien esperan recibir en la entidad durante este período al menos en dos ocasiones, porque el 18 de febrero será la asamblea nacional electiva.En el PAN, el dirigente local Jorge Espinoza Cortés, dijo que a nivel local aún no conocen de manera oficial cómo quedó el acuerdo de coalición que se firmó con el PRD y MC, particularmente el impacto que tendrá en los distritos federales con sede en Juárez.Agregó que también están a la espera de que se fijen los métodos de elección interna para los candidatos a diputados federales.El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, dijo que después de que se concretó ayer la alianza con el PT y el PES, están a la espera de los pormenores para conocer si hay un impacto en los distritos con sede en el estado y las postulaciones que corresponden a Chihuahua para el Senado.“Hasta donde me quedé la propuesta era que los partidos coaligados propusieran a sus candidatos en todos lados y se sometieran todos a una encuesta junto con los de nosotros en igualdad de condiciones, y quien ganara se quedaría con la candidatura, pero ya no supe si así se firmó la alianza”, mencionó.Para el Senado, comentó que también se estaban replanteando los espacios en la negociación de la coalición, pero esperará a tener la información oficial.La precampaña federal será del 14 de diciembre al 11 de febrero, período aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que comprende 60 días para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, cuando se renueva el titular del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión.De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), por precampaña electoral se entiende “el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”.Por actos de precampaña se entiende las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato.Los topes de gastos de precampaña determinados por el INE para la Presidencia de la República será de 67 millones 222 mil 417 pesos; para las diputaciones federales, el tope máximo de gastos será de 252 mil ocho pesos; y para la senaduría, el tope que corresponde a la entidad es de dos millones 16 mil 673 pesos. (Gabriela Minjáres)

