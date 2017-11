De presuntos homicidas ¡a testigos protegidos!

Los tres hombres detenidos como sospechosos de haber participado en la ejecución de tres agentes ministeriales, fueron llevados ante un juez de Control, pero para rendir declaraciones.El objetivo de no fincarles cargos y convertirlos en ‘testigos protegidos’ es presuntamente contar con pruebas para lograr el arresto de quienes ordenaron los homicidios de los servidores públicos.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte le solicitó al Tribunal de Control que recibiera un anticipo de prueba dado que los informantes están en riesgo de ser asesinados.El tribunal admitió la petición, y los tres presuntos miembros de la pandilla “Los Aztecas” –denominados testigo 1, 3 y A– declararon el viernes pasado en audiencia privada ante el juez Ramón Porras Córdova.Desde las 10:00 de la mañana el juzgador se constituyó en la tercera sala de los juzgados locales y uno a uno ‘los informantes’ fueron declarando desde una sala privada, con asistencia de un abogado defensor. El resolutor los escuchó en tiempo real a través de las bocinas de una pantalla.En la misma sala del juez estaban dos agentes del MP y un abogado defensor; los primeros interrogaron a los testigos.Los deponentes hablaron del homicidio del agente Mariano Contreras Rivera, de 36 años, y privado de la vida el 6 de septiembre en la colonia Álvaro Obregón, y de los crímenes de los investigadores estatales Pedro Valadez Rodríguez, de 25, y Héctor Manuel Montañez Ríos, de 45 años, asesinados el 27 de octubre del año en curso.Además aportaron datos sobre más asesinatos, así como información respecto a la venta de droga y a una serie de “levantones”.“Los Aztecas” llegaron al edificio resguardados por ministeriales y de forma separada, pues supuestamente cada uno desconoce de la existencia de los otros.Hasta el momento, el MP no ha ejercido acción penal contra estos testigos –dos hombres y una mujer– a cambio de que aporten datos sobre los autores y los responsables aunque presuntamente participaron en la ejecución de Valadez Rodríguez y de Montañez Ríos como halcones e incluso la sobreviviente de ese ataque reconoce a uno de ellos como uno de los que disparó en su contra.La audiencia en la que recibió el anticipo de prueba fue privada por instrucciones del juez Ramón Porras Córdova aunque el MP no lo solicitó ni se había opuesto a la presencia de El Diario.La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el arresto de los tres presuntos sicarios la semana pasada, entre ellos Juan Pablo V. O., de 31 años, a quien se señaló como presunto autor intelectual de los asesinatos de tres elementos de esta corporación.El detenido supuestamente suplió a René Gerardo Santana Garza, de 33 años, apodado ‘El 300’, dentro de la estructura de la organización delictiva “Los Aztecas”, dio a conocer previamente el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.Agregó que tras la captura del supuesto líder, las corporaciones policiacas se encuentran en alerta roja y no descartan reacciones de la pandilla.Además, las armas aseguradas a los otros dos detenidos presuntamente coincidieron con las utilizadas en los ataques, aunque ellos aparecen como testigos protegidos por dar información para arrestar al supuesto líder de la célula criminal.Refirió que las agresiones de este grupo delictivo están relacionadas con las intervenciones que ha tenido la Fiscalía en Ahumada, Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías, Buenaventura y otros municipios. (Blanca Carmona / El Diario)

