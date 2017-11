Disfrutan hoy miles de día libre y desfile

Con motivo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, hoy es día de asueto para miles de estudiantes y burócratas, y debido a que se realiza el desfile cívico, también es de ley seca hasta las 3 de la tarde.Dependencias del Gobierno del Estado y municipales permanecerán cerradas al público por disponerlo así el almanaque de descansos obligatorios.El desfile cívico-deportivo conmemorativo se efectuará a partir de las 10 de la mañana, recorrerá la avenida 16 de Septiembre, a partir de su cruce con Gregorio M. Solís, hasta llegar a la calle Ramón Corona, donde se dará vuelta a la izquierda para concluir en el Monumento a Juárez.Gobernación estatal informó que habrá ley seca, y estará prohibida la venta de cerveza, vinos y licores en establecimientos.El titular de este departamento, Ignacio Castro Velázquez, dijo que la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas será de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.“La medida debe ser acatada en todos los giros de negocio y referente a restaurantes- bar, no podrán ofertar bebidas alcohólicas con comida hasta después de las tres de la tarde”, dijo.En el desfile cívico se contará con la participación de 66 contingentes pertenecientes a cerca de 50 escuelas primarias, secundarias y preparatorias, además de organizaciones de charros, grupos deportivos, organizaciones de lucha libre, clubes de motociclistas y dependencias de gobierno.Entre estas últimas, se incluye Protección Civil y Bomberos, informó la Dirección de Educación.En lo que respecta al área educativa más de 290 mil estudiantes de educación básica, así como 14 mil del Colegio de Bachilleres (Cobach), y 30 mil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), estarán este día fuera de las aulas y reanudarán actividades hasta mañana.En el nivel básico, el asueto representa el último día de descanso oficial antes de las vacaciones de Navidad que se efectuarán del 21 de diciembre al 5 de enero del próximo año.No obstante, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún falta la última sesión de Consejo Técnico, que no se realizará este mes, sino que será hasta el viernes 1 de diciembre.También es el último día de asueto del semestre para los estudiantes del Cobach, quienes saldrán de vacaciones a partir del 1 de diciembre. (Karen Cano / El Diario)• Hay ley seca de 9 am a 3 pm• Bloquean acceso por la 16 de Septiembre• Dependencias están cerradas• Reanudan clases hasta mañana

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.