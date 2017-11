Recomiendan detectores de monóxido de carbono

Autoridades estatales de salud recomendaron el uso de detectores de monóxido de carbono durante la presente temporada para evitar intoxicaciones con ese gas, además comenzarán una campaña para despertar conciencia sobre los peligros que representa el uso de aparatos calefactores.Pablo Federico Castro, responsable del Centro de Toxicología de Pensiones Civiles del Estado (PCE), dio a conocer que personal de esa instancia se reunirá con representantes de instituciones de salud y hospitales, para informar acerca de la seriedad de las intoxicaciones y los daños que provocaron en años anteriores.Anualmente se trabaja conjuntamente con las instituciones de salud, así como con Protección Civil estatal y municipal para unificar criterios y evitar intoxicaciones a través de una cultura de prevención.Uno de los puntos más importantes para este año será la promoción para el uso del detector de monóxido, un aparato de uso sencillo que funciona con pilas o corriente eléctrica para detectar cantidades del gas que ponen en riesgo la salud de las personas.Añadió que el monóxido de carbono es imperceptible para los sentidos humanos porque no tiene olor, es incoloro, no irrita ni tampoco tiene sabor.“Es una amenaza invisible, que año con año termina con muchas vidas”, añadió el médico.El aparato se puede conseguir en ferreterías y su costo va desde los 500 pesos hasta los 3 mil; además, existen específicos para detectar gas natural o butano, así como monóxido.Hizo énfasis en el hecho de que esta tecnología no elimina el gas, únicamente detecta cuando el nivel de monóxido representa un riesgo para la salud de las personas.Se buscará concientizar a la sociedad civil para que participen en la promoción de la prevención de las intoxicaciones para que forme parte de la cultura de los fronterizos.Una vez que se realice la reunión con las instituciones, se lanzará la campaña de manera formal mediante posters, trípticos y medios de comunicación para dar a conocerla y así evitar intoxicaciones, dijo.El médico explicó que los daños a la salud que provoca la intoxicación con monóxido incluyen lesión cerebral permanente, estado vegetativo, epilepsia, pérdida de memoria e infartos en personas que padezcan problemas cardiacos. En caso extremo genera la muerte.Castro recomendó a la comunidad es revisar la ventilación de sus hogares, mantener una venta abierta antes de iniciar con el uso de calentones, además de revisar los ajustes de la espreas para la entrada de oxígeno y gas.El funcionario, que es especialista en toxicología, dijo que además de tratar intoxicaciones por monóxido, durante la temporada de fin de año se atienden problemas como picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos, así como envenenamiento por ingesta de sustancias o medicamentos.

