Construirán en cauce de arroyo puente peatonal

Un paso peatonal será construido por autoridades municipales en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y calle Santiago, al norponiente de la ciudad, para permitir a las personas cruzar con mayor seguridad, sobre todo durante la época de lluvias ya que en ese punto corre un arroyo.Representantes de la autoridad local dio a conocer que los trabajos se realizarán con fondos municipales provenientes de los ahorros logrados en la contratación de diversas obras.La regidora Jaqueline Armendáriz Martínez informó, luego de participar la Quinta sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), que la Administración Municipal Independiente atendió una petición realizada por vecinos de la colonia Puerto de la Paz.Dio a conocer que serán invertidos alrededor de un millón y medio de pesos en la obra que originalmente se había considerado realizar con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), pero al no estar contemplada en el tipo de acciones que se pueden realizar con este dinero debió cancelarse.Al no encuadrar en ninguno de los rubros considerados en otros recursos obtenidos, gracias a las gestiones realizadas por la actual administración y luego de llevar a cabo una revisión de los ahorros logrados en diferentes obras, se hizo un análisis en las finanzas públicas y se estimó que podían destinarse recursos propios para llevar a cabo la construcción.La regidora destacó que en la sesión anterior del Copladem, un grupo de vecinos se hizo presente para solicitar que no se desechara el proyecto debido a que representa la seguridad para quienes tienen que cruzar de un lado a otro en ese sector.Los trabajos darán seguridad a las personas tanto para que eviten a los vehículos como al arroyo que pasa por el lugar en temporada de lluvias, lo que pone en peligro la integridad física de los habitantes de la zona.El paso o puente peatonal se ubicará en una de las esquinas de la Escuela Secundaria Técnica 56.Con la decisión ya tomada para hacer la edificación se prevé que inicie en breve, luego de concluida la licitación correspondiente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.